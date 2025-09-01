Motagua festeja su cumpleaños 97 venciendo al Real España en Honduras

Tegucigalpa, 31 ago (EFE).- El Motagua, que dirige el español Javier López, venció este domingo por 3-2 al Real España en el cierre de la séptima jornada del torneo hondureño Apertura, un triunfo con el que además festejó su 97 aniversario, que se cumplió el pasado viernes.

El resultado también fue un balón de oxígeno para el Motagua que, después de haber iniciado perdiendo tres derrotas al hilo, con López como nuevo timonel ha empatado un juego y ganado dos, incluido el clásico de hoy ante el Real España, que tiene como técnico al costarricense Jeaustin Campos.

En un buen partido, con mayor dominio en el primer tiempo del Motagua, y un segundo que fue alterno, el equipo dirigido por López se puso a ganar al minuto 33 con gol del brasileño John De Oliveira, de cabeza.

El segundo fue convertido por Dennis Meléndez, al minuto 37, aprovechando un error del defensa Darlin Mencía.

El Real España reaccionó en el segundo episodio con un fútbol más volcado al ataque, y al 47 Mencía pagó su ‘pecado’ del primer tiempo convirtiendo el gol del descuento para su equipo.

Al 63, Jhow Benavídez, capitán del Real España, puso la pizarra 2-2 mediante un lanzamiento de penalti.

La reacción del Motagua no se hizo esperar y volvió a llevar mejor el juego, destacando de nuevo Dennis Meléndez, que al 65 convirtió su segundo gol del partido y el tercero definitivo de su club para dejar el resultado 3-2.

El triunfo dejó al Motagua en el octavo lugar con siete puntos, mientras que al Real España en el sexto, con diez.

El sorprendente Platense venció por paliza de 3-0 al Choloma y se situó en la tercera casilla con doce unidades.

El Universidad Pedagógica, de visita se impuso 0-2 al Juticalpa.

El sábado, el Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, asumió el liderato del torneo al derrotar por 2-0 al Olimpia, del uruguayo Eduardo Espinel, en el inicio de la séptima jornada.

De local en San Pedro Sula, los dirigidos por Lavallén sorprendieron al Olimpia con su primer gol cuando transcurría el primer minuto de juego, en el primero de los dos clásicos de la fecha.

Cristian Sacaza, con un potente remate de derecha, puso a ganar a su equipo, aprovechando una pelota que le llegó tras un rechazo de cabeza de un defensa del Olimpia, dentro del área. El Marathón es líder con catorce unidades, superando al Olimpia, que además perdió un invicto que le duró seis juegos, solamente por un gol de diferencia.

El Olimpia, que no jugó con sus titulares en el medio campo, fue superado en volumen de juego por Marathón, que al minuto 56 aumentó la ventaja con un gol de cabeza de Damin Ramírez.

El Génesis se impuso por 1-0 al Victoria, que sumó su sexta derrota al hilo, mientras que su rival ganó su segundo partido. EFE

