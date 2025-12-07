Motagua humilla 1-7 a Juticalpa y Olimpia gana sin jugar porque su rival no se presentó

2 minutos

Tegucigalpa, 6 dic (EFE).- Motagua humilló este sábado de visita a Juticalpa por 1-7 en el inicio de la jornada 22 del torneo hondureño Apertura, mientras que Olimpia, sin jugar, se agenció un resultado de 3-0 ante Victoria, que no se presentó al partido porque le debe varios meses de salarios a jugadores y cuerpo técnico.

Dirigido por el español Javier López, Motagua se lavó la cara, luego de perder por 0-4 contra Platense en la fecha anterior.

Tres dobletes, el primero del argentino Rodrigo Gómez (de penaltis); Mathías Vázquez y Jordan García, más uno de Carlos ‘Zapatilla’ Mejía, le dieron el contundente triunfo al Motagua, que se consolidó en el tercer puesto de la clasificación con 35 puntos, 9 menos que el líder Olimpia y a 7 de Marathón, que es segundo.

La no presentación de Victoria favoreció a Olimpia por los tres puntos, pero afectó a Marathón, que era líder de la competición, con 42 unidades.

El cuerpo técnico del Victoria, a la cabeza del colombiano John Jairo López, y los jugadores, indicaron en un comunicado que no viajaron desde La Ceiba, en el Caribe hondureño, hasta Tegucigalpa, centro, por la precaria situación económica que están viviendo.

«Queremos dirigirnos con respeto a la Liga Nacional de Honduras, al Club Deportivo Olimpia y a nuestra afición, para ofrecer nuestras más sinceras disculpas por no habernos presentado al partido programado para las 5:15 p. m. del día de hoy», subraya el comunicado.

Añade que «como grupo humano y profesional, siempre hemos procurado ser responsables, cumplir nuestros compromisos deportivos y honrar la institución que representamos. Sin embargo, desde hace meses atravesamos una situación extremadamente difícil: hemos cumplido con nuestras labores sin recibir nuestros salarios, sosteniendo al equipo con esfuerzo, sacrificio personal y la fe en que la situación se resolvería».

Indicaron además que hoy llegaron «al límite» de sus posibilidades. «No es falta de voluntad ni de compromiso, es una realidad insostenible para nuestras familias y nuestras vidas. Hemos luchado hasta donde nuestras fuerzas nos han permitido, manteniendo la disciplina, el respeto y la entrega dentro del campo, a pesar de todas las dificultades».

Con once puntos, Victoria es último en la clasificación del Apertura, en el que compiten once equipos.

La jornada 22 continuará el domingo con los juegos Choloma-Olancho, Platense-Génesis y Universidad Pedagógica-Real España. EFE

