Moura tras ganar el Globo de Oro: «La dictadura de Brasil sigue siendo una herida abierta»

Beverly Hills (EE.UU.), 11 ene (EFE).- El actor Wagner Moura aseguró que se tienen que seguir haciendo filmes sobre la dictadura de Brasil, tras haber hecho historia como el primer actor brasileño en ganar el Globo de Oro a mejor actor de drama, por ‘El Agente Secreto’.

«La dictadura sigue siendo una herida abierta en nuestra vida diaria», dijo a EFE el intérprete durante su paso por la sala de ganadores de la 83ª edición de estos premios.

«Pasó hace apenas 50 años, y recientemente, del 2018 al 2022, tuvimos un presidente de extrema derecha en Brasil, un fascista que es la encarnación física de los ecos de la dictadura», dijo Moura haciendo referencia al exmandatario Jair Bolsonaro, quien tomó posesión en 2019.

«Así que la dictadura sigue muy presente en la vida cotidiana brasileña. Por eso tenemos que seguir haciendo filmes al respecto», añadió el actor, quien obtuvo el reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Pablo Escobar en la serie de Netflix ‘Narcos’ (2015).

En ‘El Agente Secreto’, ambientada durante la dictadura militar de Brasil de los años 1970, Moura da vida a Marcelo, un experto en tecnología con un misterioso pasado que busca reunirse con su hijo en Recife

El filme también se coronó como la mejor película de habla no inglesa. EFE

