Movilizaciones en Colombia marcarán pulso entre Petro y la Justicia por el salario mínimo

2 minutos

Bogotá, 18 feb (EFE).- Colombia tendrá este jueves una jornada de movilizaciones convocada por el presidente Gustavo Petro para respaldar el aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, en medio del debate abierto con el Consejo de Estado -máximo órgano de lo contencioso administrativo en Colombia-, que suspendió el decreto.

«Estoy cumpliendo con exactitud el fallo de la justicia, pero los fallos de la justicia no pueden ir contra los derechos fundamentales de la gente porque incentivan la movilización social», escribió Petro en X al publicar una imagen de la convocatoria para el jueves en las plazas del país.

En diciembre pasado, el mandatario decretó un aumento del 23,7 % del salario mínimo después de que la comisión de concertación integrada por el Gobierno, los gremios empresariales y las centrales obreras no lograra acordar el porcentaje del ajuste.

La medida fue presentada como la implantación del «salario mínimo vital» y para este año quedó en dos millones de pesos mensuales (unos 546 dólares), incluyendo el auxilio de transporte.

El incremento, el más alto en este siglo en el país, fue ampliamente criticado en su momento por sectores empresariales y analistas económicos, que advirtieron sobre su posible impacto en la inflación y el empleo.

Sin embargo, con el país en vísperas de elecciones legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, la subida del salario mínimo cuenta con amplio respaldo político porque nadie quiere asumir el costo electoral de quitar a los trabajadores lo que el propio Petro considera un derecho adquirido.

Las movilizaciones de este jueves están programadas para las 14:00 hora local (19:00 GMT) y se desarrollarán a pocas horas de que venza el plazo fijado por el Consejo de Estado, que suspendió el decreto expedido en diciembre al considerar que carece de «justificación verificable» y exigió que se emita uno nuevo debidamente motivado.EFE

enb/joc/rod