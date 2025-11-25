Movimiento al Socialismo venezolano pide negociación diplomática entre Venezuela y EE.UU.

2 minutos

Caracas, 24 nov (EFE).- El partido venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) pidió este lunes una negociación diplomática entre los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

La vicepresidenta de la tolda política, María Verdeal, expresó su preocupación por la designación formal del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que entró en vigencia este lunes.

«Esto significa que la administración de Donald Trump se abroga la facultad de ejecutar libremente una serie de acciones en contra de todos aquellos que, a su juicio, pertenecen a ese grupo criminal», cuestionó Verdeal, opositora al Gobierno de Nicolás Maduro, pero no alineada a la oposición mayoritaria liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

La dirigente rechazó «contundentemente», en nombre del partido, «la amenaza de una invasión militar» y añadió que «los problemas de los venezolanos, los debemos resolver los venezolanos”.

En este sentido, señaló que el aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU (FAA), que recomendó «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe, causó una restricción aérea que afecta a los ciudadanos, turistas y a la economía.

Sin embargo, agregó que «el alto poder está negado a resolver las dificultades económicas y sociales de la población» porque, afirmó, «la prioridad es defender al país».

El Gobierno de Venezuela rechazó este lunes la designación como grupo terrorista al que considera «inexistente» Cartel de los Soles y apuntó que la Administración de Donald Trump reedita una «vil mentira» para justificar así una intervención.

La decisión estadounidense se dio a conocer después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. catalogara en julio al Cartel de los Soles como un grupo terrorista global especialmente designado (SDGT). EFE

ls/lb/eav