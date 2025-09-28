Movimiento indígena denuncia la muerte de un comunero durante las protestas en Ecuador

1 minuto

Quito, 28 sep (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció este domingo la muerte de un comunero durante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel, que cumple su séptimo día.

«Denunciamos la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado el 28/09/2025 por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas), durante el Paro Nacional 2025 en Cotacachi», señaló la Conaie en su cuenta de la red social X.

Ni la Presidencia ni la Policía o el Ministerio del Interior, consultados por la prensa, se han pronunciado sobre la denuncia de la Conaie, convocante del paro nacional. EFE

sm/rf