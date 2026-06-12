Movimiento indígena se adhiere a Cepeda para la segunda vuelta presidencial colombiana

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Bogotá, 12 jun (EFE).- El Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) se adhirió este viernes a la campaña del candidato de izquierda a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda, quien hace parte del Pacto Histórico, el partido del mandatario colombiano, Gustavo Petro, a nueve días de la segunda vuelta que disputará con el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

La campaña del senador aseguró que la coalición Alianza por la Vida continúa «consolidando un amplio bloque de unidad de quienes creen en la justicia social, los derechos humanos, la defensa de la democracia, la verdad y la construcción de la paz».

El candidato sostuvo, al recibir la adhesión del MAIS, que es hora de pensar por encima de las diferencias políticas, para buscar las coincidencias en las transformaciones sociales, la equidad social y superar la corrupción.

Durante el acto, Cepeda reiteró que denunciará penalmente a su rival por los delitos de «concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito» que vinculan con grupos paramilitares, tal como lo anunció ayer.

«De la Espriella representa hoy esas tendencias peligrosas para la vida, la protección del medio ambiente y el Estado social de derecho. Lo que él ha hecho es una amenaza de acabar con la oposición mediante métodos autoritarios y violentos. Por eso, hoy no es un momento de vacilaciones, hoy no es un momento de indiferencia», aseguró Cepeda.

El candidato oficialista señaló que hace la denuncia por «delitos de lesa humanidad cometidas por estructuras paramilitares relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)», a las que vinculó con el candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria.

El izquierdista detalló que entre los hechos de los que acusa a De la Espriella está la selección de candidatos al Congreso apoyados por paramilitares; sobornos que supuestamente ofreció en un sitio de reclusión; acceso a un predio de un condenado paramilitar y contribución para entregar un soborno para elegir al exfiscal Mario Iguarán.

La denuncia se da a solo nueve días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 21 de junio, para la cual una encuesta de intención de voto divulgada esta semana da a De la Espriella en primer lugar con el 52,2 %, frente al 44,5 % de Cepeda.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda fue segundo, con 9,7 millones (40,98 %). EFE

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