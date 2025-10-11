Movimiento juvenil marroquí suspende temporalmente sus protestas durante el fin de semana

2 minutos

Rabat, 11 oct (EFE).- El movimiento juvenil ‘GENZ212’ anunció que suspenderá de manera provisional sus manifestaciones durante este fin de semana, después de que el rey Mohamed VI pidiera este viernes al gobierno, en un discurso, que acelere las reformas sociales.

En un comunicado publicado en su canal en Discord, el movimiento explicó que esta pausa es «un paso estratégico que tiene como objetivo reforzar la organización y la coordinación, y garantizar que la próxima etapa sea más eficaz e influyente, lejos de cualquier improvisación o explotación extranjera».

Añadió que sus demandas se mantienen y están centradas en «pedir cuentas a los corruptos» y «responsabilizar al gobierno del deterioro de la situación social y económica», e informó de que anunciará este sábado la convocatoria de las próximas protestas.

En su tradicional discurso con motivo de la apertura del año parlamentario, el rey pidió al gobierno acelerar las reformas relacionadas con la enseñanza y la sanidad, así como la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes, sin referirse de manera directa a las protestas juveniles.

El monarca llamó a impulsar la justicia social y la lucha contra la desigualdad como «una orientación estratégica que todos los actores deben asumir» y una «apuesta que debería regir las diferentes políticas de desarrollo».

Al mismo tiempo, Mohamed VI llamó a establecer una «política pública integrada» destinada al desarrollo de las zonas montañosas, que cubren el 30 % del territorio marroquí.

Las protestas de estos jóvenes de la llamada generación Z comenzaron el pasado 27 de septiembre con manifestaciones diarias en distintas ciudades del país para reclamar mejoras en sanidad y educación, aunque derivaron en algunos actos de violencia que se saldaron con tres muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos. EFE

fzb/vh