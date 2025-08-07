Movimiento opositor de Nicaragua rechaza ley que adjudica tierras fronterizas al Estado

San José, 6 ago (EFE).- El movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) condenó y rechazó este miércoles la aprobación de una ley que declara propiedad del Estado de Nicaragua una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país.

«Condenamos la reforma aprobada el día de ayer a la Ley de Fronteras, una medida arbitraria, de carácter confiscatorio, que representa una nueva agresión del régimen en su afán de control absoluto sobre los territorios y recursos del país», señaló ese movimiento político, integrado por disidentes desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una declaración.

«Esta reforma amplía de forma abusiva las zonas consideradas de ‘seguridad fronteriza’, permitiendo al Estado expropiar tierras sin debido proceso ni compensación justa», argumentó Unamos.

Para ese movimiento político, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada a EE.UU. por delitos de traición a la patria, «esta decisión atenta directamente contra el derecho a la propiedad de miles de familias nicaragüenses, muchos de ellos agricultores y comunidades indígenas, que han habitado estas tierras durante generaciones».

«Esta reforma tendrá un impacto devastador en al menos 27 municipios a lo largo de las fronteras norte y sur del país, afectando no solo la vida cotidiana de sus habitantes, sino también el desarrollo económico local, la producción agrícola y la estabilidad social de estas regiones», continuó Unamos, que calificó «esta acción como parte de una política sistemática de despojo y represión, y exigimos su inmediata derogación».

«Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilante ante este nuevo atropello, y a respaldar la lucha del pueblo nicaragüense por la justicia, la democracia y el respeto a sus derechos fundamentales», abogó.

La Ley de Territorio Fronterizo, que fue aprobada de forma expedita el martes sin ser consultada en una comisión, define y establece como «territorio fronterizo» el área de territorio nacional comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior del territorio nacional.

Esta delimitación crea una zona de control especial, bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.

En su artículo 2 establece que «para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense».

La nueva normativa también derogó la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que establecía un régimen especial para el territorio fronterizo, tanto terrestre, marítimo como aéreo, con el objetivo de garantizar la soberanía, seguridad e integridad territorial, así como promover el desarrollo sostenible en esas zonas. EFE

