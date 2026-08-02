Movimiento popular libio revela que paró las protestas tras acuerdo con partidos políticos

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Túnez, 2 ago (EFE).- Los manifestantes que protestaron desde el pasado lunes contra el Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Libia, que administra el oeste del dividido país, revelaron que la decisión de parar sus acciones este domingo fue fruto de un acuerdo con diversos partidos políticos, durante una reunión en la que analizaron la tensión alcanzada en Trípoli y sus posibles consecuencias.

Según explicó el movimiento en Facebook, sus integrantes decidieron parar las protestas y levantar los bloqueos a instituciones gubernamentales al existir «una posibilidad real de escalada violenta», lo que podría llevar a la capital a «una confrontación» en la que «el pueblo se quedara sin respaldo», ante las numerosas milicias desplegadas por el GUN.

Frente a esta situación -aseguró el movimiento- «la voz de la sabiduría y la razón ganó», por lo que los líderes decidieron reabrir las instituciones y empresas públicas bloqueadas durante la semana, con soldaduras industriales en todos sus accesos.

El grupo insistió en que la decisión «no fue producto del miedo ni supuso un retroceso», sino que se tomó «por preocupación de la seguridad» y para evitar que «la lucha se diluya por hechos que provoquen una confrontación innecesaria».

No obstante, el grupo reiteró que continuará hasta alcanzar sus objetivos, «con el derrocamiento del Gobierno corrupto como prioridad», sin precisar de qué forma ni cuándo ejecutarán nuevas acciones, aunque sugirió la posibilidad de tomar un tiempo para «reorganizar las filas».

«Retrasarse no es un paso atrás, no significa abandonar principios o renunciar a las demandas, pero puede servir para reorganizar las filas y dar la oportunidad al Gobierno y a las fuerzas del orden para pensar y no tomar la capital mediante amenazas», explicó el grupo en la nota.

El giro se produjo un día después de que varias caravanas de milicias procedentes de Misrata llegaran a Trípoli para reforzar el trabajo de las fuerzas estatales, a instancias del primer ministro del GUN, Adbelhamid Dbeiba, que vive uno de los «momentos más delicados de su mandato» debido al descontento popular, por el «deterioro de las condiciones de vida».

Durante esta semana, los manifestantes bloquearon el Consejo Presidencial -que funciona como Jefatura de Estado encargada-, los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Deportes, de Juventud, de Planificación, de Gobernanza Local, la Autoridad Anticorrupción y la de Aeropuertos.

También clausuraron las sedes de la Autoridad de Ejecución de Proyectos de Vivienda y Equipamiento, la de Inversión Extranjera, la Oficina de Proyectos de Trípoli y la del Fondo de Inversión de Libia en África, por considerar que son organismos usados para «ocultar y desviar fondos públicos».

Además, tomaron varias empresas públicas, entre ellas la Compañía General de Electricidad, cuyos trabajos fueron paralizados, igual que los de infraestructuras petroleras y gasísticas.

Ante esta crisis, Dbeiba ordenó la intervención de efectivos del Ministerio de Defensa y de la Presidencia del Estado Mayor para recuperar el control de las compañías, que restablecieron sus actividades, pero siguen bajo vigilancia, ante las amenazas de «colapso».

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste del país, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

La ONU y Estados Unidos buscan la unificación, con la celebración de unas elecciones que acaben con la crisis que comenzó en 2011, con el derrocamiento de Gadafi, pero los avances son lentos y escasos. EFE

sb/pcc