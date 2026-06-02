Mozambique denuncia cinco muertos en «ataques xenofóbicos» en Sudáfrica

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Cinco mozambiqueños murieron el fin de semana en «ataques xenofóbicos» en Sudáfrica, denunció el gobierno de Mozambique, en las primeras muertes oficialmente vinculadas a las protestas contra la inmigración ilegal.

Unos 800 mozambiqueños se vieron afectados el viernes por la violencia que estalló en la ciudad costera sudafricana de Mosselbaai, indicó un comunicado del gobierno de Mozambique.

Esa región sudafricana registró en las últimas semanas protestas contra la presencia de migrantes, al igual que la capital financiera Johannesburgo, Durban y partes de la provincia del Cabo Oriental.

«Lamentablemente, siete mozambiqueños han muerto, cinco de ellos como consecuencia directa de los ataques xenofóbicos y los otros dos en un accidente de carretera», dice el comunicado.

La violencia llevó a 300 mozambiqueños a regresar a su país el sábado por sus propios medios, agrega el texto, emitido la noche del lunes.

«Los más de 500 restantes permanecen refugiados en un lugar seguro en la provincia de Cabo Occidental», mientras que «el proceso para su repatriación ya está en marcha», agregó.

Sudáfrica enfrenta olas recurrentes de violencia xenófoba desde 2008, cuando decenas de migrantes fueron asesinados y miles de personas fueron desplazadas en ataques en todo el territorio.

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