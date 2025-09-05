Mozambique expresa su solidaridad con Sudán tras la tragedia por deslizamiento de tierras

Nairobi, 5 sep (EFE).- El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, ofreció este viernes sus condolencias y expresó su «solidaridad» con Sudán, por el deslizamiento de tierra que causó más de mil muertos en el oeste del país, así como con Portugal por el accidente del funicular en Lisboa en el que murieron 16 personas.

«En mi nombre y en el del pueblo mozambiqueño, quiero expresar mi más sentido pésame a mis homólogos, Abdel Fattah al-Burhan, de Sudán, y Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, por las tragedias que recientemente han sacudido sus naciones», afirmó Chapo en un breve mensaje a través de la red social X.

Así, el jefe de Estado mozambiqueño destacó que ambos incidentes «representan pérdidas humanas profundamente dolorosas».

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado domingo en la remota aldea de Tasrin, en la región de Jebel (monte) Marra, del estado sudanés de Darfur Central, y fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante esos días, según informó el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, en inglés), grupo armado que controla la zona.

Una sola persona sobrevivió a la catástrofe, detalló el SLM/A, que se ha declarado neutral en la devastadora guerra que enfrenta desde abril de 2023 al Ejército de Sudán y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y que ha causado la peor crisis humanitaria del planeta.

En cuanto al funicular lisboeta conocido como Ascensor de Gloria (Elevador da Glória), una de las atracciones turísticas del centro de la capital portuguesa, descarriló el pasado miércoles en torno a las 18.00 hora local (17.00 hora GMT) por motivos que se están todavía investigando. EFE

