MSD colabora con Kenia, Uganda y Sudáfrica en la primera PrEP oral mensual contra el VIH

Compartir

2 minutos

Nairobi, 2 ago (EFE).- La compañía farmacéutica MSD acordó colaborar con fabricantes de Kenia, Uganda y Sudáfrica en la investigación y producción de la primera profilaxis preexposición (PrEP) oral mensual para prevenir el VIH, informó este domingo la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«Me complace dar la bienvenida a la colaboración de MSD con fabricantes farmacéuticos de Kenia, Sudáfrica y Uganda. Esta colaboración va más allá de la fabricación», indicó el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Jean Kaseya, en su cuenta de la red social X.

Además, afirmó que esta iniciativa, que se centrará en el fármaco experimental MK-8527, demuestra la «creciente capacidad» del continente para llevar a cabo investigaciones, producir productos sanitarios innovadores y ampliar su acceso.

Estos acuerdos incluyen a los fabricantes farmacéuticos Aspen Pharmacare en Sudáfrica, Quality Chemicals Industries Limited en Uganda y Universal Corporation Limited en Kenia, según un comunicado de los CDC.

Por último, los CDC mostraron su compromiso de trabajar con los Estados miembros y socios de la UA para fortalecer los sistemas sanitarios, apoyar la fabricación local y garantizar un acceso equitativo a productos sanitarios de calidad en toda África.

Desde septiembre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que a las personas con un riesgo sustancial de infección por VIH se les ofrezca PrEP, un medicamento antirretroviral que previene en un 99 % el contagio del VIH a través de las relaciones sexuales.

Hasta ahora solo existen dos modalidades de PrEP oral: una de uso diario y otra de uso intermitente.

Su uso intermitente sigue un esquema 2-1-1, que consiste en tomar una dosis de la medicación entre 2 y 24 horas antes de una posible exposición al VIH, seguida de dosis adicionales a las 24 y 48 horas posteriores a dicha exposición.

Otra forma de PrEP es la inyectable, con dos modalidades: cada dos meses o cada seis meses.

Unos 40,8 millones de personas viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo, de las que 21,1 millones -más de la mitad del total- se encuentran en África subsahariana, la región más afectada a nivel global. EFE

pmc/alf