MSF, «conmocionada» por el naufragio de un bote de migrantes en el Atlántico

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La organización Médicos sin Fronteras (MSF) dijo estar «profundamente conmocionada» el miércoles por el naufragio en «la ruta atlántica» en el que se registraron alrededor de 150 muertes o desapariciones.

Una embarcación que partió de Gambia fue socorrida el 18 de julio «luego de una deriva de casi 25 días en el océano Atlántico», según anunció en un comunicado el martes el Alto comisionado de la ONU para los refugiados (Acnur).

Miles de personas, en su mayoría jóvenes, intentan emigrar de forma clandestina desde las costas de África occidental, por la ruta del Atlántico para llegar a Europa, a bordo de embarcaciones sobrecargadas y maltrechas.

Es una de las mayores tragedias «a la que han asistido los equipos de MSF en Mauritania desde principios de 2026», indicó el miércoles la ONG, que auxilió entre los días 14 y 18 de julio a 387 personas.

De las 190 personas que iban a bordo de este embarcación, «tras 25 días en el mar, solo 38 sobrevivieron», según MSF.

Desde principios de 2026, se han registrado 17 operaciones de desembarco en Nuadibú y Nuakchot, lo que ha permitido el rescate de 2.147 personas, indicó ACNUR el martes.

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