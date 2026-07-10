MSF: Decenas de miles de migrantes sufren en Sudáfrica el impacto de la violencia xenófoba

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Nairobi, 10 jul (EFE).- Decenas de miles de migrantes están sufriendo las consecuencias del recrudecimiento de la violencia xenófoba en Sudáfrica, advirtió este viernes Médicos Sin Fronteras (MSF), al subrayar que enfrentan dificultades para acceder a la asistencia sanitaria y han aumentado sus necesidades humanitarias.

«La situación sigue siendo complicada. Nos preocupa mucho que todo esto se acabe convirtiendo en una grave crisis humanitaria», señaló en un comunicado la coordinadora de emergencias de MSF, Claire Waterhouse, sobre la ola de violencia xenófoba y protestas contra migrantes africanos que sacude el país desde hace semanas.

Grupos antiinmigración dieron un ultimátum para que todos los migrantes indocumentados abandonaran Sudáfrica antes del 30 de junio, fecha límite que fijaron y día en que miles de personas se manifestaron a favor de esa consigna en numerosos puntos del país.

Aunque los responsables de estos grupos afirman que sus advertencias sólo se dirigen a los indocumentados, las personas atendidas por MSF indican que «los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes documentados también han sufrido amenazas, violencia e intimidación».

Según la ONG, decenas de miles de personas -muchas de ellas de Malaui, Mozambique, Zimbabue, Nigeria y Ghana- han huido de sus hogares por la falta de seguridad y amenazas, y buscan refugio en parques, iglesias, consulados y otros lugares.

Phumla Tsotetsi, enfermera de MSF, se declaró «especialmente preocupada por la continuidad de la atención médica a las personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, trastornos de salud mental, VIH y tuberculosis».

En esos pacientes, alertó, la falta de tratamiento o las interrupciones en la medicación pueden «provocar graves complicaciones de salud».

«Estamos dando prioridad a las necesidades más urgentes de los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las víctimas de violencia», agregó la enfermera.

Huida desde todos los rincones del país

Según MSF, la gente ha huido de todos los rincones del país, incluidas las zonas rurales y agrícolas.

La violencia xenófoba se ha repetido en Sudáfrica durante más de dos décadas, a menudo en períodos de tensión social y económica.

Los ataques de 2008 -subrayó la ONG- fueron los más graves hasta la fecha, ya que «se cobraron la vida de al menos 62 personas y provocaron el desplazamiento de más de 100.000».

La actual crisis ha provocado, de momento, más de diez muertes, según datos oficiales.

El Gobierno de Uganda elevó esta semana a tres el número de sus nacionales fallecidos en Sudáfrica por la violencia xenófoba.

También han denunciado muertes de sus nacionales Nigeria (3), Ghana (1) y Mozambique (5 por ataques xenófobos y otros 2 en un accidente de tráfico cuando regresaban a su país en un vehículo particular), si bien las autoridades sudafricanas han cuestionado algunos de estos casos.

Los grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que estos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

El Gobierno sudafricano, por su parte, ha condenado estos ataques, pero ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular. EFE

pa/mgr