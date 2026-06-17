MSF: El ébola en la RDC se ve «multiplicado» por el conflicto y los recortes de fondos

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Lucía Blanco Gracia

Nairobi, 17 jun (EFE).- El brote de ébola se está viendo «multiplicado» por el conflicto en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y por los fallos en la vigilancia epidemiológica en algunas de las remotas zonas afectadas, que se ha visto debilitada por los recortes de fondos humanitarios, afirma a EFE un responsable de Médicos Sin Fronteras (MSF).

«Se trata de una epidemia extraordinaria (…) Primero, por el contexto de inestabilidad y seguridad y el desplazamiento. Segundo, por los sistemas de vigilancia epidemiológica, que no permiten detectar muchos casos y, en tercer lugar, por las dificultades de laboratorio» para hacer pruebas, explica Albert Essoung, jefe adjunto de operaciones de MSF en la RDC.

«La situación no está bajo control, es muy dinámica», añade, sobre un brote en el que se han registrado más casos sospechosos más rápido tras su declaración que en cualquier otro anterior, según MSF.

Essoung habla con EFE recién llegado a la capital congoleña, Kinsasa, tras cubrir durante semanas la respuesta al brote declarado en el este el país el pasado 15 de mayo, que ha registrado hasta el momento 837 casos confirmados, incluyendo 196 muertes.

El responsable destaca que la decimoséptima epidemia de ébola detectada en la RDC estalló en un contexto de «crisis humanitaria crónica» y frente a un sistema de salud «poco funcional» y que se enfrenta a «dificultades estructurales».

Centros de tratamiento y equipos insuficientes

La declaración tardía del brote dejó imágenes de precarios centros de salud en los que los enfermos sospechosos de tener ébola compartían habitación durante horas, incluso, con los cuerpos de fallecidos -altamente contagiosos- y con sus propios familiares, que venían a traerles comida, frente a la falta de recursos.

Aunque el responsable de MSF afirma que «la situación mejora progresivamente» y que esta ONG proporciona comida a los enfermos que atiende, eso no sucede en todos los centros de salud y tanto el número de Centros de Tratamiento del Ébola (CTE) como los equipos de protección personal (PPE, en inglés) para los trabajadores sanitarios siguen siendo «insuficientes».

Si bien Ituri y las otras dos provincias afectadas -Kivu del Norte y Kivu del Sur- cuentan ya, según Essoung, con una veintena de CTE -muchos de ellos levantados por MSF en cuestión de semanas-, «hay muchas zonas de salud en las que se ha confirmado la epidemia pero no tienen ninguno», lamenta este experto en salud pública.

En esos casos, dice, si se identifica un caso sospechoso, se despliega un equipo de investigación y, si se confirma, se preparan «salas de aislamiento» en los rudimentarios centros de salud locales, que tienen una «capacidad técnica limitada».

De hecho, solo uno de cada cinco centros de salud en Ituri tiene acceso a suficiente agua potable, según Oxfam, mientras los trabajadores sanitarios no cuentan en muchos casos con PPE, lo que los deja expuestos al virus cuando hacen el «triaje» de los pacientes.

Conflicto, recortes y rumores

Pero los equipos se enfrentan al «desafío» del acceso, alerta Essoung, ya que no a todos estos centros se puede llegar en coche, sino que algunos «solo son accesibles por moto, barco o incluso a pie», en una zona con muy pocas infraestructuras de carreteras y cubierta por el denso bosque tropical de la cuenca del Congo.

Ese fue uno de los motivos por los que, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS), es probable que el brote circulara en Ituri unos dos meses antes de que la OMS lo declarara el 17 de mayo como «emergencia de salud pública de importancia internacional».

Sin embargo, no fue la única razón, puntualiza el responsable de MSF: la «cadena» de la vigilancia epidemiológica también «falló» porque se ha visto golpeada por los recortes en los fondos humanitarios impuestos el pasado año por EE.UU. y países europeos.

«Hay que pagar a los contactos comunitarios», que deberían informar a las autoridades médicas sobre «casos inusuales» -como, por ejemplo, la muerte de varias personas en una misma familia-, y ese sistema requiere «recursos humanos, materiales y logísticos», señala.

Sin el trabajo de estos contactos, los rumores que tildan el ébola de «brujería» o de «invención de las ONG para ganar dinero» se propagan tan rápido como la enfermedad.

Complica todavía más la epidemia la violencia de grupos armados en el este congoleño, que «provoca un desplazamiento forzoso de la población y eso implica la propagación del virus y una multiplicación de los pacientes», agrega Essoung.

Además, el brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS. EFE

lbg/alf

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