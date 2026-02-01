MSF: Israel obliga a las ONG a decidir entre «exponer al personal o interrumpir la ayuda»

3 minutos

Jerusalén, 1 feb (EFE).- La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) acusó este domingo a Israel de obligar a las ONG internacionales a «exponer a su personal o interrumpir la ayuda médica esencial», después de que el Gobierno israelí anunciara hoy que la entidad dejará de operar en la Franja de Gaza tras no poner a su disposición las listas de sus trabajadores en el enclave.

«Se trata de un pretexto para obstaculizar la ayuda humanitaria (…). MSF lleva meses intentando dialogar con las autoridades israelíes, pero estos intentos han sido infructuosos», aseguró en una nota a EFE el secretario internacional de MSF, Chris Lockyear.

Desde el 1 de enero, Israel no ha permitido la entrada de ningún miembro internacional ni suministros de la ONG a la Franja de Gaza.

El Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo israelí, que lidera el comité que registra a las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos, dijo este domingo que MSF deberá abandonar Gaza a finales de mes tras «volver a demostrar falta de transparencia y actuar motivada por intereses irrelevantes».

Lo hizo después de que MSF se negara a facilitar a Israel los nombres de su personal, un nuevo requisito para permitirles operar en Gaza y Cisjordania al que tampoco han accedido otras ONG y ante lo que el Gobierno israelí ha anunciado que les retirará las licencias.

Según Lockyear, no han entregado esos datos ante la «incertidumbre por parte de las autoridades israelíes en lo que concierne a la seguridad del personal, la protección de sus datos personales y la gestión independiente» de sus operaciones médicas.

«Nuestra responsabilidad es proteger a nuestros compañeros de cualquier daño y seguir prestando asistencia médica en medio de una catástrofe humanitaria y un sufrimiento inimaginable», detalló.

Si bien recalcó a EFE que siguen abiertos al «diálogo con las autoridades israelíes para mantener la atención crítica en Gaza y Cisjordania».

MSF recuerda que las «exigencias administrativas» de Israel obligarán a las organizaciones humanitarias a retirarse de una devastada Franja de Gaza: «En un momento en que se necesita urgentemente más ayuda humanitaria, esta se está restringiendo en lugar de facilitarse».

Médicos Sin Fronteras ya comunicó el viernes que, tras repetidos esfuerzos, no había logrado llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes sobre aspectos que consideraba necesarios.

Entre los desacuerdos, la organización resaltó no haber obtenido garantía de que MSF mantendría la autoridad en materia de recursos humanos y la gestión de los suministros médicos humanitarios.

Israel a menudo relaciona las actividades de organizaciones internacionales humanitarias en Gaza con terrorismo, sobre todo en el caso de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), a cuyos miembros en la Franja acusa de pertenecer a Hamás.

Según la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Israel no ha probado los presuntos vínculos entre esta organización y el grupo islamista o su falta de neutralidad.

Al menos 579 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva contra la Franja el 7 de octubre de 2023 como represalia por el ataque de las milicias del enclave en su territorio que se cobró la vida de unas 1.200 personas.

De los fallecidos, 380 eran hombres y 189 mujeres, según el registro de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE

gac/mt/mgr