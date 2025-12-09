MSF advierte de graves dificultades para los médicos de Gaza pese a la tregua

afp_tickers

4 minutos

Las condiciones de los médicos y pacientes en Gaza siguen siendo tan difíciles como siempre, pese a los casi dos meses de tregua en el territorio palestino, afirmó en una entrevista el presidente de la organización de ayuda Médicos Sin Fronteras (MSF).

Israel y el movimiento islamista Hamás acordaron en octubre una tregua en Gaza, auspiciada por Estados Unidos, que prevé la entrada de ayuda al territorio devastado por dos años de guerra y al borde de una crisis humanitaria.

«Está tan difícil como siempre ha estado», dijo a AFP Javid Abdelmoneim refiriéndose a las condiciones que enfrenta el personal médico en los hospitales de Gaza, el domingo al margen del Foro de Doha sobre diplomacia.

«Aunque podemos continuar haciendo cirugías, partos, curar heridas, lo hacemos con protocolos o materiales y medicamentos inferiores, que no son el estándar. Entonces se está brindando una atención de calidad inferior», explicó.

Abdelmoneim, quien en 2024 fue médico en Gaza, comentó que la tregua fue solo «una especie de alto el fuego» y que hay palestinos «muriendo todos los días a manos de Israel».

Pese a la tregua, 376 palestinos han muerto en Gaza, según las autoridades locales de salud, al igual que tres soldados israelíes.

«Vemos pacientes heridos en las salas de emergencia donde trabajamos en la Franja», agregó.

Los organismos de socorro presionan para que ingresen a Gaza más caravanas humanitarias, mientras Israel ha rechazado los llamados a permitir la entrada de ayuda por el cruce de Rafah, fronterizo con Egipto.

– Ayuda como arma –

El presidente de MSF comentó que desde el inicio de la tregua, la ayuda «no ha llegado en el nivel necesario».

«No hay un cambio sustancial y se le está usando como arma (…) En lo que respecta a nosotros, es una característica continua de genocidio. Se está utilizando como una ficha y eso es algo que no debería ocurrir con la ayuda humanitaria», señaló Abdelmoneim.

MSF indicó en 2024 que sus equipos médicos presenciaron evidencia en Gaza y concluyeron de que hay un genocidio en marcha.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí rechazó esa versión.

Abdelmoneim afirmó que la falta de suministros y la destrucción de hospitales en el territorio palestino hacen que la atención continúe siendo inadecuada.

«Esas dos cosas juntas significan mayores tasas de infección, más internamientos y mayores riesgos de complicaciones», agregó.

El presidente de MSF también alertó sobre la seguridad del personal médico en Sudán, donde a fines de octubre las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomaron El Fasher, capital de Darfur del Norte, último bastión del ejército en esa región occidental.

Tras el avance final de los paramilitares, al cabo de un asedio de 18 meses, se dieron reportes de graves atrocidades.

«Algo que ha sido consistente es que, no importa dónde estés en Sudán, no importa quién controla el territorio, hay ataques contra los servicios de salud y bloqueos a los suministros de salud», sostuvo Abdelmoneim.

– Libertad y protección –

La Organización Mundial de la Salud afirmó en octubre que recibió reportes de que más de 460 pacientes y sus acompañantes murieron a tiros en un hospital maternal en El Fasher durante su captura por las FAR, y que seis trabajadores de la salud fueron secuestrados.

«Las dos partes deben permitir la libertad, protección y acceso a la población de la ayuda humanitaria y los trabajadores médicos, y eso incluye los suministros», expresó Abdelmoneim, quien en febrero trabajó como médico en Sudán.

El presidente de MSF señaló que los equipos médicos de la organización que reciben desplazados en Sudán y el vecino Chad escuchan «historias desgarradoras de violencia sexual, violencia étnicamente dirigida, extorsión», así como «evidencia de que realmente apunta a condiciones de hambruna».

MSF apoya los llamados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a una investigación de las violaciones denunciadas.

«Instamos a todos los Estados miembros a apoyar eso, una investigación en El Fasher», declaró Abdelmoneim.

csp/aya/dcp/mas/meb