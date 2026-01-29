MSF advierte de que 3,5 millones de personas están desplazadas por la sequía en Somalia

2 minutos

Nairobi, 29 ene (EFE).- Unos 3,5 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse de sus hogares por la sequía que azota Somalia, advirtió este jueves Médicos Sin Fronteras (MSF), al subrayar que ese problema agrava su situación tras los recortes financieros en los programas de ayuda humanitaria.

En noviembre de 2025, el Gobierno de Somalia declaró la emergencia por sequía tras experimentar el país una de las estaciones lluviosas más secas de la historia, recordó la ONG en un comunicado.

La emergencia se decretó tras «un aumento vertiginoso de los precios del agua y drásticos recortes en los programas de ayuda humanitaria internacional que han llevado, entre otras cosas, a que la asistencia alimentaria se haya reducido de 1,1 millones de personas al mes a tan solo 350,000», enfatizó MSF.

Somalia, considerado uno de los países más vulnerables al clima del mundo, se enfrenta a crisis climáticas recurrentes, como sequías e inundaciones devastadoras.

En la actualidad, más de 4,3 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y 1,8 millones de niños presentan desnutrición aguda, según indicó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) el pasado diciembre.

MSF está constatando un «fuerte aumento de los casos de desnutrición, así como brotes de enfermedades prevenibles, como el sarampión, la difteria y la diarrea acuosa aguda», entre las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida que acuden a sus centros de salud en la ciudad de Baidoa (sur) y en la región de Mudug (centro-norte), donde el precio del agua ha aumentado hasta niveles inasequibles para la mayoría de las personas.

La recortes en ayuda humanitaria, por parte de países como Estados Unidos, sitúan las cifras de financiación en «el nivel más bajo de la última década, provocando el colapso de los servicios esenciales», de acuerdo con la ONG.

«Estamos viendo llegar a nuestros hospitales a niños en estado crítico, a menudo después de viajar durante días sin beber ni comer», afirmó Allara Ali, coordinadora de proyectos de MSF en Somalia.

«La sequía no solo ha secado los pozos, sino que también ha contribuido al colapso del sistema (…). La gente está agotada y si no mejoran las cosas en términos de acceso al agua y disponibilidad de atención sanitaria, se perderán más vidas por causas que son evitables», añadió Ali.

En ese contexto, la organización instó a los donantes y autoridades a destinar «fondos de emergencia» para prestar asistencia vital. EFE

pa/icn