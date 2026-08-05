MSF advierte que el ébola sigue propagándose de forma alarmante y sin precedentes en RDC

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Ginebra, 5 ago (EFE).- El actual brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa propagándose de forma alarmante y sin precedentes dos meses y medio después de haber sido declarado, advirtió este miércoles Médicos Sin Fronteras (MSF), uno de los principales participantes en la respuesta sanitaria a la epidemia.

Según declaró en un comunicado la directora médica adjunta de la organización, Philippa Boulle, en sólo 11 semanas tras el inicio de la crisis sanitaria habían muerto ya cerca de 1.500 personas, «una cifra muy superior a la de brotes anteriores», incluido el de 2014 en África Occidental, el peor hasta la fecha.

Incluso en aquella epidemia, que acabaría causando 11.000 muertos hasta 2016, en ese mismo periodo se registraron únicamente 279 muertes, recordó la responsable de MSF.

«Aún más preocupante es que el brote no muestra signos de ralentización», subrayó Boulle, quien recordó que casi a diario se notifican casos sospechosos en nuevos lugares fuera de las cadenas de transmisión ya identificadas.

La directora adjunta pidió ampliar de forma urgente la respuesta médica internacional, y recordó que aunque se ha avanzado en las labores de detección y rastreo, en zonas como la provincia de Ituri (este), epicentro del brote, sólo se han localizado un 59 % de las personas que han tenido contacto con enfermos.

Boulle agregó que el brote en el este de la RDC está agravando la crisis humanitaria en una zona ya antes afectada por el conflicto, la malnutrición y brotes de otras enfermedades como la malaria, el sarampión o el cólera.

MSF gestiona siete centros de tratamiento de ébola en el este del país, con más de 1.400 trabajadores movilizados. EFE

abc/alf