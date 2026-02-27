MSF celebra aplazamiento de la salida de ONG de Palestina pero pide ayuda sin obstáculos

2 minutos

Madrid, 27 feb (EFE)-. Médicos Sin Fronteras (MSF) reconoció este viernes el «importante paso» del Tribunal Supremo de Israel al frenar la prohibición a 35 ONG para trabajar en Palestina, aunque pidió «una ampliación masiva de la ayuda humanitaria sin obstáculos» a través de un comunicado.

MSF España también aseguró que los detalles concretos del aplazamiento acordado por el tribunal israelí, incluidos los relativos a la entrada de suministros y personal internacional, «aún no están claros».

De hecho, desde el 1 de enero de 2026, según afirmó Médicos Sin Fronteras, la organización no puede introducir suministros ni personal en Gaza, y ayer jueves «todo el personal internacional se vio obligado a abandonar Gaza y Cisjordania».

Después de que el Supremo israelí ordenase el 30 de diciembre de 2025 la retirada de 35 organizaciones no gubernamentales humanitarias que operaban en la franja de Gaza y en Cisjordania ocupada, MSF afirmó que continuaría con su trabajo todo el tiempo que les fuese posible.

Tras ello, 18 de las ONG, entre ellas MSF y Oxfám Intermón, solicitaron conjuntamente al Tribunal Supremo israelí la suspensión de esa medida.

Por su parte, la responsable de políticas de Oxfam Intermón, Bushra Khalidi, organización española contra la pobreza y la desigualdad, expresó su agradecimiento ante la aprobación de la solicitud, aunque dijo desconocer el impacto de la sentencia.

Khalidi insistió en que la situación humanitaria en Gaza «sigue siendo crítica».

La orden de expulsión establecía como límite para abandonar el territorio el próximo domingo 1 de marzo si las ONG no entregaban a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados».

El Gobierno israelí acusaba a estas organizaciones -sin presentar pruebas- de que algunos de sus afiliados estaban vinculados a organizaciones islamistas palestinas.

La orden de expulsión afectaba inicialmente a 37 ONG de España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuraban también Acción contra el Hambre, Movimiento por la Paz y Cáritas, pero esta última y una filial suya quedaron exentas en base a los tratados vigentes entre el Vaticano e Israel, según confirmó ayer el Gobierno israelí.

El trabajo de cientos de sanitarios internacionales que operaban en Gaza está siendo imprescindible para cubrir el «vacío inmenso» que provocó la muerte de 1.700 sanitarios palestinos en ataques israelíes desde octubre de 2023, denunció MSF. EFE

cma/lss