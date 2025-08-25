MSF condena el «horrendo» ataque al Nasser, el único hospital operativo en el sur de Gaza

Jerusalén, 25 ago (EFE).- Medicos Sin Fronteras (MSF) condenó el «horrendo» ataque perpetrado por Israel este lunes y que mató a veinte personas en el hospital Nasser de Gaza, el único centro público que continúa parcialmente operativo en el sur de la Franja.

Cinco de los muertos eran periodistas independientes que trabajaban para medios internacionales, entre ellos Mariam Abu Dagga, que además de trabajar para la agencia de noticias estadounidense AP colaboraba como fotógrafa para MSF, recoge esa organización en un comunicado.

Jerome Grimaud, coordinador de Emergencias de MSF en Gaza, explica en la nota que el equipo está desconsolado por su muerte. «Mariam deja un hijo que ahora debe crecer sin su madre», dice.

Durante el ataque, que consistió en dos impactos contra un lugar desde donde los periodistas solían grabar y hacer directos, algunos miembros del personal de MSF se vieron obligados a refugiarse en el laboratorio.

«Nos indigna que las fuerzas israelíes sigan atacando impunemente a profesionales sanitarios y periodistas», indica Grimaud.

«Durante los últimos 22 meses, hemos presenciado cómo las fuerzas israelíes han arrasado centros sanitarios, silenciado a periodistas y sepultado a profesionales sanitarios bajo los escombros. Mientras Israel continúa eludiendo el derecho internacional, los únicos testigos de su campaña genocida están siendo atacados deliberadamente. Esto debe cesar ya», añade.

Además de los cinco periodistas, un estudiante de Medicina en prácticas y tres empleados del Nasser del sur de Gaza fueron asesinados en el ataque, confirmado por el Ejército israelí.

Desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e ‘influencers’ han sido asesinados por Israel, según las autoridades gazatíes. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja desde el inicio de la ofensiva israelí, alrededor de un tercio de ellos niños.EFE

