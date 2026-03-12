MSF confirma la liberación de dos empleados, incluido un francés, detenidos en la RCA

Nairobi, 12 mar (EFE).- Los dos empleados de Médicos sin Fronteras (MSF), incluido un francés, detenidos el pasado día 4 cuando trabajaban en el sureste de la República Centroafricana (RCA) fueron puestos en libertad, confirmó a EFE este jueves la organización.

«Confirmamos que nuestros dos colegas que se encontraban detenidos en Bangui (la capital) fueron puestos en libertad durante la tarde del 11 de marzo», señaló MSF en una breve declaración remitida a EFE.

«El proceso judicial sigue en curso y continuamos colaborando con todas las autoridades pertinentes para que nuestros colegas puedan regresar con sus familias», añadió.

Según detalló el martes la ONG, un trabajador francés y otro centroafricano fueron arrestados el pasado 4 de marzo en la ciudad de Zémio, a la que se desplazaron desde el norte de la República Democrática del Congo (RDC) a invitación de las autoridades civiles locales.

El pasado día 6, el Ministerio de Comunicación centroafricano informó de la detención de un francés, a quien identificó como François Antoine Zamparini Roux, pero sin mencionar al ciudadano centroafricano.

Las autoridades centroafricanas destacaron que la detención fue el día 6 por sospechas de que Roux realizaba «actividades subversivas destinadas a apoyar a los grupos armados» de la región, como Azande Ani Kpi Gbe (Demasiadas personas azande han muerto), y así «perturbar la estabilidad y seguridad».

Además, acusaron al ciudadano francés de entrar al país en 2014 de forma ilegal desde Camerún y de pasar dos años entrenando a los rebeldes del Movimiento de Justicia Revolucionaria (MJ), liderados por Armel Mingatouloum Sayo, hasta su detención y posterior liberación en 2016.

Aunque el cooperante alegó que pertenecía a MSF, las autoridades aseguraron que «su nombre no figura en ninguna lista oficial del personal de esta organización» y que «siempre se le ha considerado un mercenario».

La RCA resaltó que logró desmantelar esta «red mafiosa» con el apoyo de sus aliados rusos, en referencia a los mercenarios del Grupo Wagner, que llegó al país en 2018 en el marco de un acuerdo de cooperación militar entre Moscú y Bangui.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana, los Séléka, tomó la capital y derrocó al expresidente François Bozizé, tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que desató una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. EFE

