MSF denuncia la detención de una de sus trabajadoras en Afganistán por su ropa

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La oenegé Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció el jueves la detención de una de sus empleadas afganas por la policía de la moral en Herat, en el oeste del país, acusada de «no respetar el código de vestimenta».

Desde hace unos días, la situación es tensa en esta ciudad afgana, donde el martes un niño murió por disparos durante una protesta que reunió a decenas de hombres contra la detención de mujeres por no llevar el chador o el burka, prendas que cubren totalmente el cuerpo.

«El 6 de junio, una trabajadora de la salud fue detenida por representantes del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio cuando se dirigía al hospital público de Herat, donde trabaja en el servicio de pediatría apoyado por MSF», informó la oenegé en un comunicado.

Según explicaron, la mujer fue acusada «de no respetar el código de vestimenta impuesto a las mujeres» y permaneció detenida durante dos días.

«Finalmente fue puesta en libertad el 8 de junio tras haber tenido que firmar, al igual que su esposo y otros miembros de su familia, un compromiso por escrito de llevar en el futuro el tipo de ropa impuesta» por las autoridades, precisaron.

Presente en siete provincias afganas, MSF denunció que este incidente «no es un caso aislado».

En Ginebra, diez expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos calificaron de «extremadamente preocupantes» estos arrestos en Herat, que a su juicio afectarían a decenas de mujeres y podrían constituir casos de detención «arbitraria e ilegal».

En Afganistán, las mujeres deben ir casi completamente cubiertas cuando salen de sus casas. Además, se les prohíbe ejercer ciertos oficios y continuar sus estudios más allá de la primaria.

El Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio no ha hecho comentarios al respecto, pese a las consultas de la AFP.

No obstante, la oficina de esta cartera en Herat anunció que «recientemente se han implementado» nuevas normas y advirtió que su incumplimiento podría acarrear «detención y encarcelamiento».

Entre ellas figuran la prohibición de que mujeres y niñas muestren los pies descalzos o usen maquillaje en público.

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