MSF dice que salir de Gaza tendría «consecuencias devastadoras» para los palestinos

2 minutos

Jerusalén, 30 dic (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó este martes no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias de actividad a organizaciones que operan en Gaza, y subrayó que si tienen que retirarse habría consecuencias «devastadoras» para los palestinos.

Así lo manifestó MSF en un comunicado enviado a EFE después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunciara que vetará en enero de 2026 a oenegés que operan en Gaza, entre ellas la propia Médicos Sin Fronteras, al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas».

La organización médica aseguró que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias «devastadoras» para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.

«Estamos buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza y en Cisjordania», añadió Médicos Sin Fronteras.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo comunicó la decisión de vetar a algunas organizaciones, fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía información pormenorizada de sus trabajadores.

El ministerio informa de que un 15 % de las organizaciones -las afectadas por el veto, aunque no detalla cuántas- no entregaron a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados», y acusa a MSF de que «personas afiliadas» a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas «como la Yihad Islámica y Hamás». EFE

