MSF dice que salir de Gaza tendría «consecuencias devastadoras» para los palestinos

(Actualiza con más información)

Jerusalén, 30 dic (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó este martes no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias de actividad a organizaciones que operan en Gaza, y subrayó que si tienen que retirarse habría consecuencias «devastadoras» para los palestinos.

Así lo manifestó MSF en un comunicado enviado a EFE después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunciara que vetará en enero de 2026 a varias ONG que operan en Gaza, entre ellas la propia Médicos Sin Fronteras, al considerar que empleados de esas organizaciones «estuvieron involucrados en actividades terroristas».

La organización médica aseguró que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias «devastadoras» para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.

«Estamos buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza y en Cisjordania», añadió Médicos Sin Fronteras.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció en un comunicado la decisión de vetar a algunas organizaciones, fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía información pormenorizada de sus trabajadores.

El ministerio informa de que un 15 % de las organizaciones -las afectadas por el veto, aunque no detalla cuántas- no entregaron a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados», y acusa a MSF de que «personas afiliadas» a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas «como la Yihad Islámica y Hamás».

Sin renovación para operar en Gaza y Cisjordania

En un comunicado posterior, Médicos Sin Fronteras dijo tomarse «muy en serio» las acusaciones de que miembros de su personal estén vinculados a grupos armados, y reiteró que «nunca» contrataría a personas a sabiendas de que participan en actividades militares.

Además de evidenciar que sería un «peligro» para todo el personal de MSF y para sus pacientes que cualquier empleado participara en actividades militares, la organización médica censuró que «hacer públicas tales acusaciones sin pruebas fundamentadas» también supone un riesgo para el personal humanitario y mina la labor médica que salva vidas de palestinos.

Médicos Sin Fronteras agregó que las acusaciones vertidas por el Gobierno israelí llegan cuando las autoridades de ese país todavía no han renovado el registro de la oenegé para operar tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, por lo que está en riesgo que la autorización se cancele a partir del inminente 1 de enero de 2026.

Ello obligaría a MSF a cesar sus operaciones en un plazo de 60 días, con lo que, efectivamente, se le impediría operar en la Franja de Gaza, abundó la organización, al tiempo que insistió en que se traduciría en «privar de asistencia médica vital» para «cientos de miles» de personas. EFE

