MSF dice que uno de sus centros de salud fue alcanzado por ataque aéreo en Sudán del Sur

El Cairo, 4 dic (EFE).- La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) aseguró este jueves que uno de sus centros de salud en una ciudad sursudanesa fue alcanzado la víspera por un ataque aéreo, una acción que no provocó víctimas.

Después de que se retirara el helicóptero que lanzó el ataque en la ciudad de Pieri, en el estado de Jonglei, en el centro de Sudán del Sur, «los equipos de MSF encontraron balas que impactaron en la infraestructura» del centro de salud.

Además, los equipos de la ONG también presenciaron nuevos ataques aéreos en la población de Lankien, donde MSF también gestiona centros de salud, pero «sin daños directos».

«En ambos lugares, todo el personal de MSF se mantiene a salvo y no se han reportado víctimas entre la comunidad local relacionadas con los ataques aéreos», dijo MSF, que recordó que es el «único proveedor de atención médica que apoya a los grupos vulnerables, mujeres y niños, en Pieri, y el hospital de MSF en Lankien es el único centro de atención secundaria que brinda atención vital en la región».

En 2025, MSF sufrió varios ataques, lo que obligó al cierre de los hospitales de Old Fangak y Ulang en mayo y junio, y a la suspensión de las actividades de atención primaria en Jonglei, Alto Nilo y Ecuatoria Central.

«El reciente ataque aéreo muestra un patrón profundamente preocupante: los centros de salud son atacados repetidamente o se ven sometidos a disparos durante ataques persistentes. Exigimos la protección inmediata de la infraestructura médica, el personal y los pacientes en Sudán del Sur», declaró el jefe adjunto de la misión de MSF en Sudán del Sur, Emmerson Gono, en el comunicado.

Sudán del Sur atraviesa una crisis política y de violencia desde el pasado marzo, cuando la milicia denominada ‘Ejército Blanco’, inicialmente aliada de la oposición, atacó una guarnición de las fuerzas gubernamentales de Yuba. EFE

