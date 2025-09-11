MSNBC despide al analista Matthew Dowd tras comentarios sobre el tiroteo de Charlie Kirk

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 11 sep (EFE).- La cadena MSNBC ha despedido al analista político Matthew Dowd tras unos comentarios en los que sugería que el asesinato del activista conservador Charlie Kirk podría haber estado motivado por su discurso político polarizante, según informó este jueves el medio estadounidense Deadline.

«Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio (…) No puedes quedarte con este tipo de pensamientos horribles que tienes y luego decir estas palabras horribles y no esperar que ocurran acciones horribles», dijo Dowd durante la transmisión de Katy Tur Reports.

Kirk, de 31 años, era conocido por sus posicionamientos de ultraderecha, en contra de políticas progresistas en temas como inmigración, derechos LGBTQ+, justicia racial y control de armas.

Poco después de sus declaraciones, Dowd se disculpó por «el tono» y las «palabras» que dijo en el programa a través de la red social Bluesky.

«En una aparición anterior en MSNBC, me hicieron una pregunta sobre el entorno en el que nos encontramos. Pido disculpas por mi tono y mis palabras. Quiero dejar claro que en ningún momento fue mi intención culpar a Kirk por este horrible ataque. Unámonos todos para condenar cualquier tipo de violencia», escribió Dowd.

La presidenta de MSNBC, Rebecca Kutler, también emitió disculpas por las declaraciones de Dowd: «Durante nuestra cobertura de última hora sobre el tiroteo de Charlie Kirk, Matthew Dowd hizo comentarios inapropiados, insensibles e inaceptables. Nos disculpamos por sus declaraciones, al igual que él. No hay lugar para la violencia en Estados Unidos, ni política ni de ningún otro tipo».

Kirk falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en la localidad de Orem.

Las autoridades están investigando el asesinato y el FBI anunció este jueves que ofrecerá hasta 100.000 dólares a quien entregue información veraz que conduzca a la captura del sospechoso, de quien se han difundido imágenes a través de redes sociales. EFE

mrl/asb/ad