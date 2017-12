Las condiciones gélidas no entorpecen su crecimiento en invierno. (Juerg Buess)

Galería de fotos sobre la cosecha y la preparación medicinal del muérdago

Este contenido fue publicado el 9 de diciembre de 2017 11:00 09 de diciembre de 2017 - 11:00

Asociado con los antiguos druidas y con las tradiciones navideñas, el ‘Viscum album’, más conocido como muérdago, tiene un uso práctico: se emplea en el tratamiento contra el cáncer.

Su poder curativo ya era conocido por los médicos en la época de Hipócrates, en la antigua Grecia. Sin embargo, fue hasta 1917 cuando la cofundadora de la medicina antroposófica Ita Wegman la utilizó por primera vez en Zúrich en el tratamiento contra el cáncer, luego de que su colega, Rudolf Steiner, advirtiera su potencial específico para combatir esa enfermedad.

+ El legado de Rudolf Steiner

+ Medicina antroposófica en Chile

Desde entonces el muérdago se ha convertido en un componente comprobado y cada vez más reconocido en el tratamiento complementario contra el cáncer, especialmente en Europa (aunque todavía no está aprobado como parte de los cuidados paliativos en el Reino Unido, ni en Estados Unidos). Estas son algunas de las características que lo hacen tan especial.

Vive de su árbol

Los muérdagos son plantas con flores que no forman una raíz y dependen por completo para su alimentación de su árbol huésped. Sus hojas están permanentemente verdes, pero no por la fotosíntesis. El material y la calidad del muérdago están conformados por el árbol madre, sin el cual no podrían existir.

Crece lentamente, pero ¡cuidado con las toxinas!

Los arbustos de muérdago crecen muy lentamente. En lugar de formar raíces y una rápida riqueza de hojas, producen fascinantes sustancias farmacológicas y tóxicas: las lectinas de muérdago se concentran más en invierno y en los tallos más viejos, mientras que las viscotoxinas (pequeñas proteínas tóxicas para varios tipos de células) se concentran en las hojas jóvenes en verano.

Se cosecha dos veces al año

El muérdago se cosecha por separado de los árboles huéspedes, tanto en junio como en diciembre. Lo más común es obtenerlo de las reservas de pino, abeto, manzano, roble u olmo, que se cultivan cada vez más por su muérdago.

Cuidadosamente seleccionado, machacado mecánicamente y luego mezclado con agua, el muérdago es sometido a fermentación de ácido láctico, lo que permite una extracción suave de los ingredientes. Los extractos de muérdago de verano e invierno finalmente se combinan en un aparato técnicamente sofisticado para producir el ingrediente farmacéutico activo.

Fuente: Hartmut Ramm, director de investigación botánica, Iscador AG.

Todas las imágenes de la galería fueron tomadas por el fotógrafo Jürg Buess en plantaciones de muérdago en el oeste de Suiza y Francia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo