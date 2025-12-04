Muchos europeos creen posible una guerra con Rusia, según una encuesta

afp_tickers

1 minuto

Muchos europeos consideran que existe un alto riesgo de guerra con Rusia, según una encuesta en nueve países de la Unión Europea y publicada el jueves por la revista francesa «Le Grand Continent».

Según este estudio, realizado a finales de noviembre con una muestra de 9.553 personas, más de la mitad (51 %) de los encuestados opina que existe un riesgo «alto» o «muy alto» de que Rusia entre en guerra con su país en los próximos años.

La encuesta incluye nueve países (Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, Portugal, Croacia, Bélgica y Países Bajos), con muestras de más de mil personas en cada uno de ellos.

La percepción del riesgo de un conflicto abierto con Rusia varía de un país a otro. En Polonia, que comparte frontera con Rusia y con su aliado Bielorrusia, el 77% de los encuestados considera este riesgo alto o muy alto.

En Francia, el porcentaje es del 54% y en Alemania, del 51%. En cambio, el 65% de los italianos considera que el riesgo es bajo o inexistente.

«Rusia representa, con mucho, la amenaza estatal de guerra más estructurante para la opinión europea», analiza Le Grand Continent, una publicación geopolítica vinculada a la École Normale Supérieure de Francia.

Los encuestados dudan además de las capacidades militares de sus países frente a Moscú. Más de dos tercios (el 69 %) creen que su país no sería «en absoluto» o «más bien no» capaz de defenderse ante una agresión rusa.

fz/sva/pc/dbh