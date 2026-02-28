Muchos iraníes celebran a gritos desde las ventanas en Teherán supuesta muerte de Jameneí

Teherán, 28 feb (EFE).- Muchos vecinos de Teherán celebraron este sábado a gritos la supuesta pero no confirmada muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, en los ataques de Estados Unidos e Israel contra este país.

“Jameneí ha muerto”, “Jameneí ha muerto”, gritaban numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital iraní, gritos que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas.

También sonaron gritos de “Yavid shah” (Vida el shah), en una referencia a la monarquía derrocada en la Revolución Islámica de 1979.

Los efusivos gritos que resonaron durante unos 20 minutos son una muestra del descontento de parte de la población con el sistema político instaurado por el ayatolá Ruholá Jomeiní.

En realidad se desconoce si Jameneí, de 86 años, ha fallecido en los ataques que comenzaron esta mañana Israel y Estados Unidos, y en los que han muerto unas 200 personas según la Media Luna Roja iraní.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay «señales» que apuntan a que Jamenei «dejó de existir» tras el ataque de Israel a su residencia de este sábado.

El complejo de edificios donde reside Jameneí fue alcanzado por los ataques, según imágenes de satélite, que han sido verificadas por la BBC.

Medios iraníes, sin embargo, afirmaron hoy que el líder supremo está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán.

«Una fuente informada anunció que el Líder Supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones», indicó la agencia iraní Tasnim.

Gritar por las ventanas es una manera segura de protestar contra la República Islámica que se lleva realizando desde hace años.

La última vez fue en las protestas que comenzaron el 28 de diciembre cuando los comerciantes se echaron a la calles por la depreciación del rial, pero fueron creciendo hasta convertirse en un movimiento ciudadano que pedía el fin de la República Islámica y que fue brutalmente reprimido los días 8 y 9 de enero.

El Gobierno iraní reconoce 3.117 muertos, mientras organizaciones opositoras como HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 7.015 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.700 posibles muertes y estiman unos 53.000 arrestos. EFE

