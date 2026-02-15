De la emigración a la llegada: cómo lograr la integración en el extranjero

Nuevo país, nuevas reglas: la vida en el extranjero suele ser muy diferente de lo que uno estaba acostumbrado en Suiza. Keystone

Entre el choque cultural y nuevos vínculos: los expertos brindan consejos sobre cómo integrarse con éxito en un nuevo país y hacer amigos.



Algunas personas se mudan al extranjero en busca del trabajo de sus sueños, otras por el clima perfecto, y no es raro que, las personas mayores lo hagan por razones económicas y decidan jubilarse lejos de Suiza. Cada año, aproximadamente 30.000 hombres y mujeres abandonan la Confederación. En 2023, más de 813.000 suizos vivían expatriados. Sin importar el motivo, el reto siempre es el mismo: integrarse en una nueva cultura.

Quienes comprenden y aceptan las diferencias culturales pueden adaptarse más rápidamente. A continuación, algunos consejos valiosos que pueden ayudar:

1. La integración comienza antes de la partida

Rahel Siegenthaler vivió en varios países durante 15 años y ahora trabaja como coach intercultural: «Es fundamental aprender la historia, los valores, las normas y las tradiciones de la nueva cultura antes de emigrar. Eso demuestra interés por las costumbres y la vida cotidiana locales y permite participar en debates».

Rahel Siegenthaler tiene un máster en comunicación intercultural y asesora a empresas, escuelas, administraciones y particulares. zVg

2. El lenguaje, clave para la integración

Realizar un curso de idiomas antes de partir puede ser muy útil para superar varios obstáculos iniciales. «La mejor opción sería un buen curso de idiomas, pero también pueden ser útiles herramientas más inmediatas y plataformas en línea como Duolingo», afirma Claudia Doron, quien ha vivido en Estados Unidos e Israel y ofrece servicios de consultoría a personas que se mudan al extranjero. Hay que prestar atención y tener en cuenta los dialectos regionales y los términos específicos. «También es importante comprender los hábitos lingüísticos locales para integrarse mejor en la nueva comunidad» explica Siegenthaler.

Un curso de idiomas antes de partir puede resultar muy valioso. Keystone / Christian Beutler

3. Adaptación a la nueva cultura

En el extranjero, muchas cosas son diferentes a las que estás acostumbrado en casa. «La burocracia suele ser más lenta, los negocios tienen horarios de apertura diferentes y los servicios no son tan impecables como en Suiza», afirma Doron. Una clave esencial para integrarse con éxito, es comprender las costumbres locales y adaptarse a la vida cotidiana. «No cometas el error de compararlo todo con Suiza; es mejor estar abierto a las costumbres de tu nuevo país», agrega la asesora de emigración. Desde esta perspectiva, puede ser útil consultar la literatura local o inscribirse en un curso o coaching antes de partir para facilitar la transición y la llegada al nuevo destino.

«No cometas el error de compararlo todo con Suiza; es mejor estar abierto a las costumbres de tu nuevo país» Claudia Doron, asesora de emigración

También se debe estar preparado para abordar las diferencias culturales en el lugar de trabajo. Como explica Anthony AdamEnlace externo, director de proyectos de la empresa de selección Page Executive, «Los profesionales suizos, especialmente las generaciones mayores, valoran la conciliación de la vida laboral y personal y tienden a mantener ambas cosas claramente separadas. En Estados Unidos, por ejemplo, se hace más hincapié en socializar después del trabajo». Y añade que, aunque parezca un cliché, el concepto suizo de puntualidad no es universal.

A continuación, características específicas de los países de emigración más comunes:

Emigrar a Alemania

Los suizos, tanto hombres como mujeres, tienden a evitar los conflictos. «En Alemania, la comunicación es mucho más directa, e incluso en las situaciones más delicadas, los problemas se abordan y debaten a fondo hasta llegar a un acuerdo», explica Rahel Siegenthaler.

Emigrar a los Estados Unidos

En Estados Unidos conectar es facilísimo. Siegenthaler lo compara con un melocotón: suave y jugoso por fuera, pero con un hueso duro por dentro. «Es muy fácil conectar con la gente y charlar de esto y aquello, pero construir una relación más estrecha lleva tiempo».

4. Preservar la propia identidad

Es necesario no perder de vista las tradiciones y valores propios. «Una integración exitosa implica preservar la identidad y los orígenes propios, a la vez que se crea un vínculo con la nueva cultura. El equilibrio entre estos dos aspectos es crucial a largo plazo», enfatiza Rahel Siegenthaler.

Claudia Doron asesora a quienes planean vivir en el extranjero. zVg

5. Haz nuevos amigos

Para sentirse ‘como en casa’ en el extranjero, es importante hacer nuevos amigos. Las ofertas locales, como programas de integración, cursos de idiomas, servicios de asesoramiento o eventos culturales, son una gran oportunidad para conocer gente nueva. «Lo más fácil es buscar actividades que ya disfrutabas en tu país de origen», sugiere Siegenthaler.

Doron, por su parte, recomienda tomarse un tiempo después de clase para tomar un café, practicar deporte o planificar excursiones con otros participantes. Así podrán conocerse mejor y fortalecer la cohesión social.

El sitio web de la Organización de los Suizos en el ExtranjeroEnlace externo enumera comunidades suizas en muchos países y en Facebook puedes encontrar grupos locales como ‘Swiss People Living In The USA’Enlace externo (Personas suizas que viven en EE. UU.). Las embajadas y consulados suelen ofrecer información para conectar con la comunidad de ciudadanos suizos en el extranjero. Especialmente al principio, cuando el idioma local aún es difícil, puede ser útil contactar con suizos que ya han hecho el mismo viaje. Doron advierte: «Pedir una pizza en inglés es fácil, pero hacerse entender para preguntas médicas puede ser complicado».

Para sentirse como en casa en el extranjero, conviene hacer nuevos amigos. Credit: Islandstock / Alamy Stock Photo

7. Crea una rutina

Al llegar al extranjero, la vida cotidiana puede ser un desafío al principio. Para ayudarte a superar esta fase de transición, puede ser útil crear una estructura clara a través del trabajo, cursos de idiomas o actividades de ocio. «Si te has mudado al extranjero para apoyar la carrera de tu pareja y (todavía) no trabajas, es buena idea dedicar tu tiempo a la creatividad. Podría ser el momento adecuado para tomar una clase de cocina o explorar aficiones que nunca habrías probado en Suiza», sugiere la coach Claudia Doron.

Texto original editado por Balz Rigendinger. Adaptado del italiano por Norma Domínguez. Revisado por Carla Wolff.

