Muere ‘abuela de hierro’, veterana de la II Guerra Mundial de 104 años y récord Guinness

Moscú, 31 ago (EFE).- La veterana de la II Guerra Mundial María Koltakova, conocida como la ‘abuela de hierro’ por batir 16 récord Guinness con más de 90 años con deportes extremos como paracaidismo y vuelo en globo, murió hoy a los 104 años, según informó el gobernador de la región rusa de Voronezh, Alexandr Gúsev.

«Cuando nos abandona una persona como esta, todo el planeta se torna más pobre. María Koltakova era una personalidad legendaria», escribió en su cuenta de Telegram.

El gobernador recordó que la veterana participó «heroicamente en la Gran Guerra Patria, defendió Voronezh».

«Su carácter combativo no le permitía estar al margen de todos los sucesos importantes de los tiempos de paz. Incluso a la edad más avanzada demostraba de qué es capaz una persona empeñada en lograr su objetivo», añadió.

Koltakova se sumó al Ejército Rojo como voluntaria en 1942, donde sirvió en un batallón sanitario.

Durante la guerra rescató del campo de batalla a más de 300 soldados heridos.

A 60 kilómetros de Berlín fue herida y el fin de la guerra le sorprendió en Praga.

«Comparto mi pesar con miles de residentes de Bélgorod y Voronezh. Me inclino ante usted, María», zanjó Gúsev.

Desde 2015 la veterana logró inscribir 16 récord en el Libro de Récords de Rusia con vuelos en delta planeadores, buceo, pilotaje de diversos aviones, saltos en paracaídas. EFE

