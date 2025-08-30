The Swiss voice in the world since 1935

Muere último superviviente francés de una batalla clave en África de la II Guerra Mundial

París, 30 ago (EFE).- El presidencia de Francia, Emmanuel Macron, lamentó este sábado la muerte el pasado jueves a los 103 años de Paul Leterrier, infante de marina de la Francia Libre que intervino en la batalla de Bir Hakeim, sucedida en la II Guerra Mundial en el desierto de Libia e importante para contener a los nazis en su avance en el norte de África.

«Fue uno de los infatigables combatientes que dieron a la Francia Libre su primera revancha tras la humillación de 1940», señaló en un comunicado El Elíseo, en alusión a la ocupación nazi de Francia en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial.

Con apenas 20 años, Leterrier integró, a finales de mayo de 1942, el primer batallón de infantería de marina bajo las órdenes del general francés Koenig.

A pesar de contar con apenas 3.700 efectivos -frente a los 45.000 soldados de la Afrika Korps de Erwin Rommel-, los franceses aguantaron el suficiente tiempo el asedio nazi (dos semanas) como para permitir el repliegue de sus aliados británicos.

Este hecho supuso una victoria táctica para los Aliados e influyó en el revés de los nazis e italianos unas semanas más tarde en El Alamein, frustrando el avance de las fuerzas del Eje en Egipto y su plan para controlar el estratégico canal de Suez.

«Paul Leterrier fue, junto a Hubert Germain y otros tantos, uno de esos héroes que, en el fuego, la sangre y la arena, hicieron frente, gracias a su sed de victoria, a los blindados y a la aviación italo-alemana arriesgando su vida», indicó la presidencia. EFE

