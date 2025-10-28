Muere a los 106 años José María Acevedo, símbolo de constancia y emprendimiento colombiano

Bogotá, 27 oct (EFE).- El empresario colombiano José María Acevedo, fundador de la compañía de electrodomésticos Haceb, a donde seguía acudiendo diariamente, y considerado uno de los grandes referentes del emprendimiento nacional, falleció este lunes a los 106 años, informó la empresa.

Nacido en Medellín el 2 de agosto de 1919, Acevedo comenzó su trayectoria como mensajero en un taller de reparación de electrodomésticos y, en 1940, abrió su propio negocio en un garaje del centro de la ciudad.

Con apenas 21 años, «un alicate y dos destornilladores», sentó las bases de una industria que hoy emplea a más de 3.500 personas y produce más de 2,5 millones de unidades al año.

Haceb, con sede en el municipio de Copacabana (noroeste), destacó en un comunicado que su fundador deja un legado de «vocación, calidad y servicio», además de una filosofía centrada en el bienestar de sus trabajadores y sus familias.

A lo largo de su vida, Acevedo fue reconocido por su sencillez, su amor por el ajedrez y su empeño en aprender de manera autodidacta. Hasta avanzada edad recorría las plantas de producción en su característico automóvil Renault 4.

La empresa aseguró que mantendrá vivo su legado «con el corazón y el firme propósito de preservar su filosofía y fortalecer el liderazgo» de Haceb en el país. EFE

