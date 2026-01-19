Muere a los 69 años Stephen ‘Cat’ Coore, una de las grandes figuras del reggae en Jamaica

2 minutos

San Juan, 19 ene (EFE).- El cofundador de la legendaria banda de reggae Third World, Stephen ‘Cat’ Coore, de 69 años, falleció el domingo por la noche, según informó este lunes su familia en un comunicado.

Coore, reconocido por su excepcional talento musical, su brillantez compositiva y sus profundos conocimientos musicales, fue galardonado con la Orden de Distinción por el Gobierno de Jamaica en reconocimiento a su destacada contribución a la cultura jamaicana y a las artes creativas.

Nacido en Kingston el 6 de abril de 1956, Coore fue uno de los músicos más respetados e influyentes de Jamaica, idolatrado por su destreza con la guitarra y con el violonchelo.

Coore y el teclista Ibo Cooper fueron los primeros miembros de la banda Third World, pioneros en la fusión del reggae, el soul, el funk, el pop y el rock, que ayudó a dar forma al sonido reggae-fusión e impulsó la música jamaicana al escenario internacional.

Third World, formado por Steven Coore, Irvin ‘Carrot’ Jarrett, Michael Ibo Cooper, William ‘Bunny Rugs’ Clarke, Richard Daley, Cornell Marshall, Willie Stewart, Milton Hamilton y el vocalista Bunny Rugs, es una de las bandas de reggae más icónicas de todos los tiempos.

El grupo alcanzó fama internacional con clásicos como ‘Now That We’ve Found Love’, ’96 Degrees in the Shade’ y ‘Try Jah Love’, convirtiéndose en una de las bandas más longevas y exitosas de Jamaica.

La agrupación Third World también lamentó la perdida de ‘Bunny Rugs’ Clarke, quien falleció en febrero de 2014, y de ‘Carrot’ Jarette, que murió el 31 de julio de 2018.

Así como de Cooper, quien falleció de cáncer el 12 de octubre de 2023 a la edad de 71 años, y el cantante ‘Prilly’ Hamilton, que murió el 17 de febrero de 2025. EFE

