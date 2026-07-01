Muere a los 74 años Victor Willis, el policía de Village People y coautor de sus éxitos

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Redacción Internacional, 1 jul (EFE).- Victor Willis, vocalista principal de la formación original de Village People y coautor de éxitos como ‘YMCA’ o ‘In the Navy’, ha fallecido a los 74 años tras una «corta pero agresiva enfermedad».

Así lo anunció este miércoles el grupo en su página oficial de Facebook, en la que expresan su «profunda tristeza» por el fallecimiento el lunes 30 de junio de Willis.

El cantante, que hubiera cumplido hoy 75 años, era el policía del grupo, que se creó en 1977 y en el que cada uno de sus miembros adoptó un personaje diferente -los otros eran un vaquero, un militar, un motero, un obrero y un indio-.

agf/rml