Muere a los 80 años el expresidente yemení Mansur Hadi en Arabia Saudí

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El Cairo, 28 may (EFE).- El expresidente del Gobierno reconocido internacionalmente del Yemen Abdo Rabu Mansur Hadi (2012-2022) murió este jueves a los 80 años de edad en un hospital donde llevaba ingresado dos semanas en la capital saudí, Riad, ciudad donde residía después de su exilio.

«Con el corazón confiando en la voluntad y el decreto de Dios, lamentamos profundamente la pérdida del expresidente Abdo Rabu Mansur Hadi, quien dejó una huella imborrable como líder valiente, que encabezó la batalla para defender el sistema republicano», confirmó el presidente del Consejo del Liderazgo Presidencial del Yemen, Rashad al Alimi.

Medios árabes y yemeníes informaron que su muerte se produjo tras varios días de deterioro de su salud, ya que padecía problemas cardíacos y viajaba regularmente a Estados Unidos cada año para someterse a los exámenes necesarios y recibir atención médica.

Hadi residía en Riad desde que los rebeldes yemeníes hutíes tomaron la capital, Saná, y derrocaron al Gobierno reconocido.

Fue el segundo presidente formal de la República del Yemen desde su reunificación, y asumió el poder en 2012 durante la fase de transición posterior a las protestas masivas de 2011 que exigían la renuncia del presidente Ali Abdalá Saleh.

Pero en abril de 2022 sus plenos poderes fueron delegados al Consejo de Liderazgo Presidencial, con el fin de que liderara el país devastado por la guerra iniciada en 2014 y tras una tregua con los hutíes impulsada por la ONU.

Este consejo, respaldado por Arabia Saudí, pasó a estar en manos de Al Alimi, su asesor desde 2014 y que fue ministro del Interior en el anterior Ejecutivo del asesinado expresidente Saleh, hasta la actualidad.

Nació el 1 de septiembre de 1945 en la provincia meridional de Abyan, y se graduó en la Real Academia Militar de Sandhurst en el Reino Unido en 1966, entre otros estudios relacionados.

Hadi ocupó varios cargos militares y políticos de gran relevancia a lo largo de su carrera, destacando su labor como vicepresidente durante muchos años antes de convertirse en presidente.

Su nombre está asociado a la gestión de uno de los periodos más complejos de la historia moderna del Yemen, marcado por la guerra y las divisiones políticas y de seguridad.

Hadi implementó la mayor reestructuración del Ejército y las fuerzas de seguridad yemeníes, reorganizando y redistribuyendo unidades militares y de seguridad.EFE

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