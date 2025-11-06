Muere a los 85 años la actriz inglesa Pauline Collins, protagonista de ‘Shirley Valentine’

2 minutos

Londres, 6 nov (EFE).- La actriz británica Pauline Collins, ganadora del BAFTA y nominada al Óscar por su papel en la película ‘Shirley Valentine’ (1989), ha muerto a los 85 años en una residencia de Londres, tras padecer párkinson durante varios años, informó este jueves su familia.

Según un comunicado, Collins falleció «en paz, rodeada de sus parientes» en su residencia de Highgate, al norte de la capital británica.

Sus allegados la recordaron como «una presencia brillante, ingeniosa y vital en el escenario y en la pantalla» y destacaron su «calidez, sentido del humor y generosidad».

Añadieron que Collins interpretó una gran variedad de papeles a lo largo de su carrera, desde políticas y madres hasta reinas, y que siempre será recordada como la icónica Shirley Valentine, «un papel que hizo totalmente suyo».

Subrayaron además que, más allá de su trabajo, fue «una madre, abuela y bisabuela amorosa, siempre presente para su familia».

Nacida en Exmouth (suroeste de Inglaterra) el 3 de septiembre de 1940, Collins se dio a conocer con la serie ‘Arriba y abajo’ (1971–1973) y su secuela ‘Thomas & Sarah’ (1979).

Su papel protagonista en la obra y película ‘Shirley Valentine’ le valió un BAFTA, un Globo de Oro y una nominación al Óscar.

A lo largo de su carrera trabajó en cine, teatro y televisión, con títulos como las series ‘The Liver Birds’ (1969) y ‘The Ambassador’ (1998–1999) y el filme ‘La ciudad de la alegría’ (1992), rodada en Calcuta junto a Patrick Swayze, que le reportó fama internacional.

También participó en ‘Camino al paraiso’ (1997), con Glenn Close; ‘Quartet’ (2012), dirigida por Dustin Hoffman, y ‘El viaje de sus vidas’ (2017), con Joan Collins.

Pauline Collins estuvo casada durante 56 años con el actor John Alderton, con quien compartió numerosos proyectos.

Alderton dijo hoy que, además de «una estrella extraordinaria», fue una gran compañera. «Su mayor actuación no fue solo en el escenario o la pantalla, sino como mi esposa y madre de nuestros hijos», afirmó. EFE

jm/fpa