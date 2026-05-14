Muere a los 85 años la conocida artista feminista austríaca Valie Export

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Viena, 14 may (EFE).- La conocida artista de medios y performance, cineasta y teórica feminista Valie Export murió este jueves pocos días antes de cumplir 86 años, informó la Fundación VALIE EXPORT a la agencia de noticias austríaca APA.

Nacida el 17 de mayo de 1940 en Linz (Alta Austria) como Waltraud Lehner, Valie Export fue la artista más influyente e internacionalmente exitosa del país alpino.

La crítica social, el feminismo y el humor formaban parte fundamental de la obra de Valie Export, considerada como una de las grandes pioneras en Europa de la performance, el videoarte y el cine experimental.

Valie Export inspiró a numerosas artistas durante décadas, más recientemente a la cantante española Rosalía. EFE

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