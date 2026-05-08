Muere a los 86 años el expresidente de Botsuana Festus Mogae

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Nairobi, 8 may (EFE).- El expresidente botsuano Festus Mogae (1998-2008), conocido por su lucha contra el VIH en una de las democracias más estables de África, ha muerto a la edad de 86 años, confirmó este viernes el actual jefe de Estado de Botsuana, Duma Mboko, al convocar tres días de duelo nacional.

«Con profunda tristeza, anuncio el fallecimiento de nuestro expresidente Festus Gontebanye Mogae. Su legado de servicio y liderazgo será recordado para siempre. Expreso mi más sentidas condolencias a su familia, seres queridos y a toda la nación», afirmó Mboko en la red social X.

«Como nación, lloramos la pérdida de un líder excepcional al servicio del pueblo, cuyo compromiso con Botsuana se mantuvo inquebrantable a lo largo de su vida», añadió.

Las autoridades del país habían anunciado el pasado abril el ingreso de Mogae en un hospital de la capital, Gaborone, si bien no concretaron su dolencia.

Nacido en Serowe (este) en 1939, Mogae se formó como economista en Reino Unido y trabajó como funcionario antes de ocupar diferentes puestos en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco de Botsuana (banco central).

También ejerció como ministro de Finanzas y vicepresidente antes de convertirse en el tercer jefe de Estado de Botsuana desde su independencia de Reino Unido en 1966.

Durante su tiempo en el poder, fue reconocido tanto por sus logros económicos como por su amplio programa contra la epidemia de VIH en el país, que por entonces tenía una las tasas más altas de infección del virus del mundo.

En 2008, recibió el Premio Ibrahim al Liderazgo Africano, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el continente, dotado con cinco millones de dólares en un plazo de diez años, seguidos de una asignación anual de 200.000 dólares de por vida.

Tras completar el máximo constitucional de diez años en el poder, Mogae dimitió y fue sustituido al frente del país por el expresidente botsuano Ian Khama (2008-2018). EFE

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