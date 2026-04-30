Muere a los 88 años el artista plástico alemanán Georg Baselitz

1 minuto

El pintor, dibujante, grabador y escultor alemán Georg Baselitz murió a los 88 años, anunciaron este jueves los principales medios de prensa de Alemania.

Consultada por la AFP, la galería Ropac, con la que trabajó durante mucho tiempo, confirmó su fallecimiento.

La galería apuntó en un comunicado que Baselitz, quien «influyó profundamente en sus contemporáneos y en los artistas que le sucedieron, murió en paz», declaró la galería en un comunicado.

Nacido en la Alemania nazi y crecido en la antigua Alemania oriental, dejó una obra que se extiende a lo largo de seis décadas, experimentando con todas las técnicas en formatos muy grandes.

Hans Georg Bruno Kern, nacido en 1938 en Deutschbaselitz, no lejos de Dresde, en Sajonia (este), adoptó en 1961 el seudónimo de Georg Baselitz en referencia a su ciudad natal.

Sus obras, que hacen referencia a los traumas de la historia alemana, figuran actualmente en algunas de las colecciones públicas más prestigiosas.

Baselitz no solo pintó, sino que también dibujó, grabó y esculpió. Fue en 1969 cuando inició su trabajo sobre la representación invertida del motivo, cuyo primer cuadro sería «Der Wald auf dem Kopf» (El bosque cabeza abajo).

Entonces, todos los temas de su repertorio personal pasarían a ser invertidos (personajes, árboles, casas, etc.) para afirmar la primacía de la mirada sobre el sujeto.

Su obra se nutrió tanto del expresionismo alemán como de la pintura estadounidense (Jackson Pollock y Willem de Kooning, entre otros).

pyv/lep/ahg/mab