Muere a los 88 años el sobreviviente de bomba atómica de Hiroshima abrazado por Obama

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El sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima Shigeaki Mori, quien fue abrazado por el presidente estadounidense Barack Obama durante su histórica visita a la ciudad hace una década, murió a los 88 años, informaron el martes medios locales.

El emotivo abrazo entre Obama y Mori, que tenía ocho años cuando Estados Unidos lanzó la bomba en 1945, dio la vuelta al mundo.

El diario Asahi Shimbun y otros medios locales informaron que Mori falleció en un hospital de la ciudad el sábado.

Mori, conocido por sus investigaciones sobre el destino de los prisioneros de guerra estadounidenses que estaban en Hiroshima, se vio arrojado a un río por la fuerza de la enorme explosión el 6 de agosto de 1945 durante el ataque atómico de Hiroshima.

«Salí arrastrándome del agua y vi a una mujer tambaleándose hacia mí», relató a AFP antes de reunirse con Obama en el memorial de la paz de Hiroshima en 2016.

«Había sangre por todo su cuerpo y sus órganos internos colgaban de su abdomen», recordó.

«Al tiempo que los sostenía, me preguntó dónde podía encontrar un hospital. Me eché a llorar, salí corriendo, y la dejé sola», relató.

«Escapé pisando caras y cabezas. Escuché gritos desde una casa derrumbada. Pero corrí porque todavía era un niño sin poder para ayudar», añadió.

En 2016, Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en visitar la ciudad y rindió un emotivo homenaje a las víctimas de la primera bomba atómica utilizada en conflicto.

Mori se mostró visiblemente conmovido al estrecharle la mano.

«El presidente hizo un gesto como si fuera a darme un abrazo, así que nos abrazamos», dijo Mori a los periodistas después.

Alrededor de 140.000 personas murieron en el bombardeo de Hiroshima, cifra que incluye a quienes sobrevivieron a la explosión pero fallecieron poco después por la exposición a la radiación.

Tres días después, Estados Unidos lanzó una bomba de plutonio sobre la ciudad portuaria de Nagasaki, donde murieron unas 74.000 personas. Los dos bombardeos precipitaron el final de la Segunda Guerra Mundial.

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