Muere a los 88 años Gérard Brémond, impulsor del modelo turístico de propiedad vacacional

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París, 25 jun (EFE).- El empresario francés Gérard Brémond, fundador del grupo Pierre & Vacances y creador de un innovador modelo de propiedad vacacional que transformó el sector turístico en Francia, falleció a los 88 años, informó este jueves la compañía.

Tras iniciar su trayectoria en los años sesenta con el desarrollo de una estación de esquí en los Alpes franceses, Brémond fundó Pierre & Vacances, donde popularizó un sistema que permitía a particulares adquirir apartamentos turísticos a precios reducidos y ceder su explotación al grupo a cambio de derechos de estancia.

A lo largo de varias décadas, el empresario construyó uno de los principales grupos turísticos europeos, ampliando su actividad desde las estaciones de montaña hasta destinos costeros y urbanos.

En 2003 impulsó además la adquisición de Center Parcs, consolidando el crecimiento de la compañía.

Tras la crisis provocada por la pandemia de covid-19, que puso en serias dificultades financieras al grupo, Brémond perdió el control de la empresa en el marco de una reestructuración culminada en 2022.

El grupo Pierre & Vacances-Center Parcs, que también opera la marca Maeva y factura cerca de 2.000 millones de euros anuales, anunció recientemente que estudia una oferta de compra presentada por el fondo emiratí Mubadala Capital. EFE

cat/fpa