Muere a los 89 años el autor de la histórica disculpa de Japón por la esclavitud sexual

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(Actualiza con reacción del Gobierno surcoreano)

Tokio/Seúl, 11 jun (EFE).- El político japonés Yohei Kono, conocido por ofrecer una disculpa histórica como máximo portavoz del Gobierno por la esclavitud sexual perpetrada por el Ejército de Japón en territorios ocupados, falleció el pasado lunes a los 89 años, confirmaron la noche del miércoles las autoridades niponas.

La primer ministra de Japón, Sanae Takaichi, dijo que había recibido «con profundo pesar» la noticia del fallecimiento de Kono y alabó su trayectoria a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Cuando fungía como portavoz del gabinete del primer ministro Kiichi Miyazawa en 1993, Kono emitió una declaración oficial sobre las «mujeres de consuelo», eufemismo por el que las tropas niponas denominaban a las mujeres sometidas al sistema de burdeles militares de Japón hasta la Segunda Guerra Mundial.

Hasta 200.000 mujeres fueron sometidas a esclavitud sexual por el ejército imperial en ese periodo, la mayoría coreanas -dado que Japón ocupó esa península entre 1910 y 1945- pero también chinas, indonesias y habitantes de otros países asiáticos.

El político, que lideró el Partido Liberal Democrático (1993-1995) y se retiró de la política en 2009, se basaba en un estudio del Gobierno para afirmar que lo ocurrido «dañó gravemente el honor y la dignidad de muchas mujeres», gran parte de las cuales procedían de la península coreana, ocupada por Japón entre 1910 y 1945.

En el documento, el Gobierno nipón extendía sus «sinceras disculpas y remordimiento» a todas aquellas que «sufrieron un dolor inconmensurable y heridas físicas y psicológicas incurables como mujeres de consuelo».

Esta disculpa del también expresidente de la Cámara Baja y exministro de Exteriores fue bien recibida por su contribución a la mejora de las relaciones bilaterales entre Tokio y Seúl, pero, a su vez, enfrentó críticas que cuestionaban la objetividad de la declaración.

Takaichi alaba la trayectoria de Kono

La conservadora primera ministra subrayó que Kono, «durante largos años en el núcleo de la política» de Japón, «dedicó grandes esfuerzos al desarrollo del país y al establecimiento del sistema democrático parlamentario».

«Su actitud sincera frente a los problemas históricos, valorando el diálogo y la comprensión, debe ser especialmente recordada como una de las bases de la diplomacia pacífica de nuestro país», manifestó.

Takaichi destacó, asimismo, el «carácter afable y honesto» de Kono, que, según la jefa del Gobierno, «ha seguido dejando una profunda impresión en numerosos políticos y ciudadanos». «Reitero mi profundo respeto por los logros y evoco su virtuoso legado», concluyó.

Seúl lamenta el fallecimiento del exlegislador

Tras la noticia, el Gobierno surcoreano, a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores remitido a EFE, expresó sus «profundas condolencias y pesar» por la muerte del exlegislador, destacando su papel en la conocida como ‘Declaración de Kono’.

La cartera diplomática expresó que Seúl valora «especialmente» a Kono, «quien encaró de frente los hechos históricos y sus lecciones, practicó con valentía y convicción la reflexión sobre ellos, y se esforzó por desarrollar las relaciones» bilaterales, así como de otros países vecinos. EFE

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