Muere a los 90 años el periodista Zoilo Martínez de Vega, cronista de EFE en Latinoamérica

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Madrid/Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- El periodista de la Agencia EFE Zoilo G. Martínez de Vega, que desarrolló una larga carrera profesional en América Latina y cuya vida estuvo muy vinculada al general panameño Omar Torrijos, falleció este miércoles a los 90 años en Oviedo (norte de España), informaron fuentes familiares.

Martínez de Vega, nacido en la localidad asturiana de Turón en 1936, fue responsable de las delegaciones de EFE en Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Brasil, Ecuador y Centroamérica, donde creó la Agencia Centroamericana de Noticias (ACAN-EFE).

Desde 1965, y durante medio siglo, desarrolló su actividad profesional en América, donde fue enviado especial de EFE a los principales acontecimientos del continente desde la segunda mitad del siglo XX.

Entre otros libros, el periodista asturiano publicó ‘Las guerras del general Omar Torrijos’, con quien entabló una estrecha relación como responsable de la delegación en Centroamérica, con sede en Panamá.

Precisamente el expresidente de Panamá Martín Torrijos, hijo del general Omar, lamentó «profundamente» la muerte de Martínez de Vega.

«Periodista excepcional, profundo conocedor de Centroamérica y amigo leal de mi padre, Omar Torrijos. Vivió de cerca años decisivos para Panamá y la región», subrayó Torrijos en un mensaje en X.

«Su libro ‘Las guerras del General Omar Torrijos’ es el retrato de una época y de un líder al que conoció como pocos», añadió el expresidente panameño, quien dijo que guardará «siempre el recuerdo de su amistad, su afecto por Panamá y su lealtad a una causa en la que creyó hasta el final».

Convertido ya en libro de cabecera para conocer la figura de Omar Torrijos (1929-1981) desde la perspectiva de su amigo Martínez de Vega, el periodista español se transformó en sombra inseparable del general durante su campaña internacional para conquistar la soberanía panameña del Canal de Panamá, culminada con el acuerdo en 1977 con EE.UU. para la devolución del canal interoceánico, los Tratados Torrijos-Carter, que se concretó en 1999.

Cuando se cumplían 40 años de la muerte de Torrijos, en lo que fue calificado oficialmente como un accidente aéreo, nunca investigado, el 31 de julio de 1981, el periodista español aseguraba en una entrevista con EFE que al general «lo murieron», pero le faltaban pruebas, y exponía en el libro 15 razones para eliminarlo en los tiempos del ‘Cóndor’, señalando desde las multinacionales bananeras norteamericanas hasta a la familia del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, su enemigo personal al que ayudó a derrocar.

Una vida de cine

Sus andanzas con Torrijos, narradas en primera persona en el libro, despertaron el interés también de la industria cinematográfica, que lleva trabajando desde hace años en una película de título homónimo, ‘Las guerras del general Omar Torrijos’, que narraría la travesía épica para alcanzar la soberanía sobre el Canal, un David contra Goliat, Panamá contra Estados Unidos.

«Definitivamente, es una película que hablará de Omar Torrijos y la gestión por el Canal. Está enfocada principalmente en su vida, que es contada por Zoilo Martínez de Vega, quien lo acompañó durante todos esos años y estuvo al lado de él todo ese tiempo», afirmó a EFE en 2022 el director de la película, el panameño Luis Pacheco.

La cinta se contará desde el punto de vista de Zoilo, quien siempre le acompañó como periodista, pero enfocada en la figura de Omar Torrijos. Según explicó entonces Pacheco, ejecutivo de la productora Jaguar Films, ambos serán personificados por renombrados actores internacionales, el primero por una de las estrellas del cine español, y el militar por un gran actor latino de Hollywood, cuyas identidades no quiso revelar el cineasta panameño.

Más de cuatro años después, Pacheco confiesa a EFE que siguen estancados en la financiación para poder avanzar en un proyecto de esta magnitud, pero aseguró que hay inversores «que están muy interesados porque es una historia espectacularmente interesante», y dijo que si no consiguen los fondos optarán por «achicarla y hacerla un poquitito más local, no tan internacional», aunque no pierde la esperanza de mantener la idea original.

«Todavía ese sueño está y ese sueño que tenemos con Zoilo lo mantenemos, este sueño que abrazamos junto a él quisiéramos lograrlo y es como una meta que queremos hacer y vamos a hacer. En algún momento, eso no es un sueño que vamos a dejar de lado y es algo que seguiremos luchando para sacarlo adelante y contar esa historia que él quiso contar», afirmó el cineasta.

La capilla ardiente del periodista quedará instalada este jueves en el Tanatorio El Salvador de Oviedo.

«Me voy en contra de mi voluntad», reza su esquela. EFE

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