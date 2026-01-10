Muere a los 92 años Manoel Carlos, uno de los grandes autores de la telenovela brasileña

São Paulo, 10 ene (EFE).- Manoel Carlos, uno de los grandes autores de las telenovelas brasileñas y que durante el último año luchó contra la enfermedad de Parkinson, falleció este sábado a los 92 años, según confirmó su familia en redes sociales.

«Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Manoel Carlos Gonçalves de Almeida, conocido cariñosamente como Maneco, ocurrido hoy, a los 92 años», escribió la actriz Julia Almeida, hija de Manoel y a cargo de administrar el legado audiovisual de su padre.

Según medios locales, el autor pasó los últimos días internado en el Hospital Copa Star, en Copacabana, donde recibía tratamiento contra la enfermedad de Parkinson, condición que en el último año afectó su desarrollo motor y cognitivo.

“Maneco” nació el 14 de marzo de 1933 en São Paulo, aunque se autodenominaba «carioca de corazón» y colocaba a la ciudad de Río de Janeiro como un protagonista más de todas sus producciones.

Inició su carrera en la televisión en la década de 1960 como guionista y director de programas de televisión. Sin embargo, fue en la década de 1970 cuando comenzó a destacarse como autor de telenovelas en la televisión Globo, la de mayor audiencia del país.

Creador de la trilogía de telenovelas ‘Vale Tudo’ (1988), ‘Por Amor’ (1997) y ‘Laços de Família’ (2000), algunas de sus creaciones han sido difundidas en más de 150 países. EFE

