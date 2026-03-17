Muere a los 93 años Iliá II, el patriarca ortodoxo de Georgia

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Tiflis, 17 mar (EFE).- El patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, Iliá II, falleció este martes a los 93 años, informaron medios locales.

El jerarca religioso, una de las figuras más respetadas del país, fue ingresado de urgencia horas antes en una clínica médica de Tiflis por hemorragia gástrica masiva.

La noticia sobre la muerte de Iliá II la dio a la prensa el metropolita Shio Mujiri, nombrado lugarteniente del patriarca en 2017 por problemas de salud de Iliá II.

Según el metropolita, el fallecido jerarca de la Iglesia georgiana fue ”una figura trascendental”.

”Su muerte es una pérdida para toda la cristiandad, para toda Georgia”, aseguró.

Iliá II, cuya labor al frente de la Iglesia local fue altamente valorada por el grueso de la población en todas las encuestas, se convirtió en patriarca en 1977. EFE

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