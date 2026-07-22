Muere a los 98 años Luiz Carlos Barreto, uno de los grandes cineastas de Brasil

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Río de Janeiro, 22 jul (EFE).- El director y productor Luiz Carlos Barreto, uno de los grandes nombres del cine brasileño, murió este miércoles a los 98 años de edad en Río de Janeiro, según informó la familia a medios locales.

Barreto, representante del movimiento conocido como «Cinema Novo», llevaba unos días ingresado en un hospital de Río, donde falleció de madrugada por causas no divulgadas hasta el momento, de acuerdo con los diarios Folha de São Paulo y O Globo.

Su estado de salud era delicado desde que hace unos dos años sufrió una grave caída que lo dejó parapléjico.

Nacido en Sobral, en el agreste interior del estado de Ceará (noreste), en 1928, ‘Barretão’, como le llamaban en el mundo del cine, desarrolló una larga y prolífica carrera a lo largo de más de seis décadas.

Antes del cine, se aventuró en el periodismo. Escribió para el periódico del Partido Comunista, que en aquella época era ilegal, lo que le motivó a mudarse a Río de Janeiro, donde fue reportero y fotógrafo de la revista ‘O Cruzeiro’.

Descubrió su vocación cinematográfica cuando conoció a Glauber Rocha, figura clave y líder teórico del ‘Cinema Novo’, corriente que denunció durante las décadas de los 60 y 70, en medio de la dictadura militar (1964-1985), las enormes desigualdades sociales y el racismo que aún hoy padece Brasil.

Aunque también trabajó en el séptimo arte como fotógrafo y guionista, su labor más reconocida fue la de productor.

En este sentido, montó su propia productora junto con su mujer Lucy Barreto, LC Barreto, desde la cual alumbró más de 70 películas, algunas de enorme éxito, como ‘Dona Flor e seus dois maridos’ (1976), dirigida por Bruno Barreto, su hijo mayor.

También produjo ‘O Quatrilho’ (1995) y ‘O que é isso, companheiro?'(1997), llegando ambas obras a ser nominadas al Óscar a la mejor película internacional.

Sus otros dos hijos, Fábio, fallecido en noviembre de 2019 a los 62 años tras permanecer alrededor de una década en coma por un accidente automovilístico, y Paula Barreto, quien hoy está al frente de la productora familiar, también se dedicaron al cine.

«El virus del cine contaminó a toda mi familia», dijo en su última entrevista a ‘O Globo’. De hecho, muchos de sus nietos también trabajaron en LC Barreto. EFE

cms/cpy