Muere bajo custodia en Japón un ciudadano turco detenido por violar las leyes migratorias

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Tokio, 13 jul (EFE).- Un ciudadano de nacionalidad turca falleció recientemente bajo custodia de las autoridades en Japón, después de ser detenido por la Policía por presuntamente haber violado las leyes migratorias del país, según recoge este lunes la cadena de televisión pública japonesa NHK.

El hombre, de 48 años de edad, se había quejado el día anterior a su fallecimiento de un dolor abdominal, y fue trasladado al hospital, donde fue examinado.

Los sanitarios, sin embargo, determinaron que no era necesario ingresarle, y fue devuelto a las autoridades.

Al día siguiente, el 2 de julio, fue encontrado inconsciente en el baño de la estación de Policía de Takao, en la ciudad de Hachioji (oeste de Tokio), detalla la cadena, que cita a los investigadores. Fue llevado de vuelta al hospital, donde se certificó su muerte.

El hombre había sido arrestado el 25 de junio en Tokio tras un accidente de tráfico, sospechoso de causar daños a la propiedad y por no llevar encima la tarjeta de residencia, una violación de las leyes de inmigración japonesas.

Las autoridades continúan investigando los detalles del suceso. Según NHK, el hombre no presentaba patologías previas. EFE

jdg/ah